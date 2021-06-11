菅義偉「稱台灣為國家」激怒北京！　官房長官秒幫修正

▲日本首相菅義偉日前稱台灣為國家，引發北京當局不滿。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相菅義偉9日和在野黨代表枝野幸男舉行「黨首討論」討論國內外疫情，當時論及海外防疫措施時提到台灣，二人皆罕見使用「國家」一詞稱呼，引發中國大陸不滿。官房長官加藤勝信11日澄清，對稱呼台灣為國家一詞作出修正。

加藤勝信11日在記者會中指出，「日方對於台灣的立場，始終基於1972年（昭和47年）日中聯合聲明，維持非政府官方的基本關係，沒有任何改變。」當記者追問是否有可能修改聯合聲明時，加藤勝信沒有給予明確回應。

執政黨自民黨總裁（黨主席）菅義偉9日和在野黨立憲民主黨代表枝野幸男，共同舉行「黨首討論」商討國內外疫情。當時菅義偉以紐西蘭、澳洲及台灣為例，稱這3個國家「皆以罰款及有期徒刑等方式，強烈限制人民權利」。枝野幸男則提到，台灣是抑制疫情擴散的「成功國家」。

日本政府與台灣沒有正式外交關係，過去在「一個中國」原則下，一般稱台灣為「地區」，而非國家。中國大陸外交部發言人汪文斌10日表示，日本領導人將台灣公然稱之為「國家」，嚴重違反「中日聯合聲明」等四個政治文件的原則，嚴重違背日方迄今多次做出的不將台灣視為國家的鄭重承諾。

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