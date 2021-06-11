中國首款mRNA疫苗三期臨床啟動　傳ARCoV可常溫保存7日

▲中國首款mRNA疫苗「ARCoV」。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

中國首款mRNA疫苗「ARCoV」近日在海外全面展開第三期臨床試驗，此疫苗可在攝氏2度至8度以下保存6個月，常溫環境下也能儲存7日，大幅降低冷鏈運輸所帶來的挑戰。第三期臨床試驗的初步研究成果預計10月底完成，並在2021年第三季生產1.2劑疫苗。

「ARCoV」疫苗是由雲南沃森生物（Walvax ）、蘇州艾伯生技（Abogen ）與中國軍事科學院軍事醫學研究所（AMS）共同研發。艾博生物創辦人英博博士4月透露，5月將啟動海外「多點」臨床試驗，並優先考量缺乏疫苗供給，且疫情嚴重國家，而南美洲將會是首選目標。

墨西哥外交部長艾布拉德（Marcelo Ebrarb）早前宣布，5月30日啟動「ARCoV」疫苗第三期臨床試驗，已有6000名志願者報名參加，「中方已正式通知我們，目前正等待藥品監管機構核准。」

據數據庫「ClinicalTrials.gov」，第三期臨床試驗招募2.8萬名18歲以上志願者，其中四分之一為60歲以上民眾。志願者將隨機分配到「研究組」或「對照組」，分別接種2劑「實驗疫苗」或「安慰劑」，其中間隔28日，也將持續接受監測約12個月。

中國國家藥監局2020年6月正式批准「ARCoV」疫苗，進入第一期臨床試驗；沃森12月開始建造首間mRNA疫苗生產廠；艾博也在今年4月迅速融資人民幣7.5億，致力加速疫苗研發、建造生產工廠、擴充產品管線等。

全球現有2款「mRNA」（信使核糖核酸）疫苗獲批准使用，分別為輝瑞與莫德納，臨床試驗保護率均高於90%，也已在全球逾60個國家開放施打，是目前國際上保護率與聲譽最高疫苗。

「ARCoV」疫苗主要透過「mRNA」將遺傳信息傳遞到蛋白質，為人體細胞提供指令，產生抗體，並刺激免疫反應。此類型疫苗研發與生產週期都較傳統疫苗靈活與快速，可加速生產程序。