母親遺體家中放2年！兒「棉被裹屍」成木乃伊　辯：她睡著了

▲68歲男將母親遺體擺放在家中長達近兩年。（圖／取自免費圖pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

在台灣傳統習俗上，人死後總是希望能趕快入土為安，甚至盛傳停棺不下葬會禍害子孫。不過，日本滋賀縣出現一起駭人案例，一名68歲的男子遲遲不肯處理過世母親的遺體，在家中擺放了將近2年，才被警方發現，全案正在調查中。

據日媒「關西電視台」報導，日本滋賀縣大津市一名68歲的無業男性，他的母親在2019年11月過世，享耆壽94歲。不過男子遲遲不肯處理母親的遺體，持續將祂擺放在家中。

▲當地警方10日到家中調查，才發現這起駭人事件。（圖／翻攝Google Maps）

附近鄰居曾多次向男子打聽媽媽的情況，認為有異狀便報警。警方獲報後隨即上門查訪，不過男子始終聲稱「母親睡著了」，不斷隱瞞母親過世的消息，加上警方到場時並未聞到異味，因此並未對男子的說法起疑，沒有進入家中調查。

直到今年6月10日，警方再度登門調查，男子才向警方坦言「母親已經死了」，遺體被棉被包裹著放在家中一樓的和室，已經擺放了將近兩年之久，幾乎已經不成人形，如同木乃伊一般。目前警方正積極追查母親的死因，以及男子不願處理遺體的詳細原因，依遺棄遺體的罪名將他法辦。