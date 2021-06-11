今新增286例本土個案「苗栗超過台北」　各縣市分佈曝光！

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情延燒滿月已逾萬人確診，指揮中心今（11）日公布新增286例本土確診個案，另有24例死亡，縣市分佈中，以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、台北市49例、桃園市19例、新竹縣12例、基隆市8例、彰化縣7例、台中市4例、宜蘭縣及新竹市各3例、雲林縣及花蓮縣各2例、台南市1例。其中雙北地區以外縣市117例中，109例為已知感染源，8例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，共計為男性12位、女性12位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心統計，累計804,931例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含781,334例排除)，其中12,500例確診，分別為1,153例境外移入，11,294例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增9例空號 (案6616、9671、10339、10348、10350、10359、10452、11381、11865)，累計87例移除為空號。確診個案中385例死亡。

▼6/11新增個案。（圖／指揮中心提供）