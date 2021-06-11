不是VIP也能插隊接種！南韓「剩餘疫苗」先搶先贏　政府合法讓你打

▲南韓政府設立「剩餘疫苗」預約制度，讓非優先施打對象的民眾也能「插隊」，早點打到新冠疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣疫苗供貨短缺之下，卻爆出有「特權VIP」搶打疫苗被民眾罵翻，然而，南韓就設立了「剩餘疫苗」（잔여백신）的制度，非優先施打對象的一般民眾只要透過電話或線上向附近醫療院所預約，就能「插隊」打疫苗。

根據《韓民族日報》與《東亞日報》報導，南韓的「剩餘疫苗」制度是指，在當日接種完符合施打對象時，若疫苗瓶中仍有足夠劑量，就會提供給一般預約民眾接種。AZ疫苗一瓶可供10人施打，若使用LDS注射針筒可提升至11或12人，嬌生疫苗則從5人增至6人，但疫苗開封之後最多只能放6小時，因此如果只要有預約接種者當天未到場，就會開放「剩餘疫苗」的名額。

報導指出，南韓直到5月中旬，老人的預約接種率僅50%左右，但隨著對不良反應症狀的瞭解加深，減少了心理恐懼，在5月底開始大規模接種，而打電話或到醫療院所現場預約「剩餘疫苗」者也越來越多，採「先搶先贏」的順序制，政府也順勢推出以手機App預約剩餘疫苗的服務。

然而，南韓政府2日宣布，剩餘疫苗將改為年長者優先制，從4日起取消現場或電話，只能利用App線上預約，原本候補名單中年齡在60歲以下的民眾也會被除名，這些滿心期盼「插隊接種」民眾提出抗議，在大量民怨之下，疾管廳緊急將除名政策延後至13日才上路。南韓政府決議自13日開始，醫療機構當天若有剩餘疫苗須先聯繫年長者，其餘名額才會在App上開放預約。