京鼎430員工快篩！增1陽性續驗PCR　採階段式緩慢復工

▲京鼎宣布對廠內430名員工快篩，10日新增1人陽性續作PCR檢測。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

本土新冠肺炎嚴峻，苗栗多間科技廠持續淪陷！中央疫情指揮中心10日公布苗栗縣新增43例確診，其中京元電子相關11位、智邦科技28位、新竹力積電相關1位，京鼎精密科技2位，台欣生物科技1位；其中31例無症狀，目前確診個案已收治隔離中，本籍3例確診個案為電子廠員工確診者，同住家人或接觸者。

而為落實清零，京鼎從7日起停工，針對廠內員工等430人進行快篩，截至10日已完成360位員工快篩，其餘員工則因為居住地較遠等原因，已自行就近找快篩站快篩完成；360人快篩其中1人10日篩出陽性續做PCR等待報告，廠內10日起採降載模式，以階段方式緩慢復工，會透過產線調配彌補產能損失。

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京鼎強調，此次疫情影響的產能，將透過產能調配，彌補產能之損失，辦公大樓及廠區將進行全面消毒，行政辦公同仁仍採居家辦公及加大彈性上班政策，故預估對公司全年財務、業務無重大影響。

京鼎竹南廠日前爆出6名外籍員工確診，其中5人是苗栗縣政府8日公布的確診案例，其後則還有一名員工在4日因身體出現不適沒進公司上班，經篩檢也確診，10日再新增2人確診，累積確診數為8人。

▲京鼎財務長陳鎮福日前在快篩現場接受訪問。

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