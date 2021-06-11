6月才過一半！　今年全球染疫死亡人數「已超越去年總和」

▲印度今年新冠疫情大爆發，累計近3,000萬人染疫、逾35.95萬人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國《華爾街日報》分析疫情數據後發現，2021年截至目前的新冠肺炎死亡人數，已經超越2020年的全年總和，這凸顯了儘管富裕國家用疫苗戰勝病毒，但離終結全球疫情的大流行還有遙遠的差距。

《華爾街日報》將約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）收集的數據進行分析後發現，今年還過不到一半，全球新冠死亡人數就超過188萬人，略高於2020年的全年總和，而自疫情以來累計已有超過370萬人死於新冠肺炎，疾病專家更表示，這僅限於有通報的病例，真實死亡人數可能還要高出許多。但好消息是，全球7天平均死亡人數最近幾周呈現下降趨勢，回落到去年年底每天1萬人以下的水準。

報導指出，近來美國、加拿大與英國等西方國家因為大規模接種而慶祝病例下降，但亞洲與拉丁美洲部分地區的疫情加劇，卻推高了全球死亡人數，如今南美、亞洲與非洲佔每日確診病例的8成以上，也佔每日死亡人數的7.5成。這凸顯出疫情在全球傳播的不均勻現象，較貧窮的國家往往是隨後才遭受襲擊，但它們卻還未能像歐美國家一樣廣泛接種，疫苗的模式惡化了已開發國家與發展中國家的分歧。

報導稱，目前只有2%的非洲民眾與略高於6%的亞洲民眾接種了至少一劑疫苗，相較之下南美州比例為22%，歐盟平均超過40%，美國則有過半公民都已接種。據世衛組織表示，海地是西半球最貧窮的國家，迄今尚未接種過任何一種新冠疫苗。然而，即使在富裕國家，對抗病毒的戰鬥也沒有結束，英國仍在追蹤與印度變種病毒（Delta variant）相關的感染，因為即使在接種率高的人群中，這種病毒也能繼續找到易感染的宿主。

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