中南部確診下降！他喊「先降二級」北部維持三級　網轟爆：沒常識





▲三級警戒後的台北街頭。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情嚴峻，三級警戒延長至28日，有網友指出，依現在的情況來看，扣除掉雙北還有苗栗，其他地區確診加起來不到50例，中南部甚至不到30例，認為很多縣市都受到控制，沒有必要繼續維持三級警戒，「中南部是不是可以先降二級？」對此，網友們大喊千萬不要，「台灣很小，人員一旦移動又會開始爆」。

有網友在PTT發文，從昨日的確診分佈來看，中南部加起來不到30例，大城市的台中和高雄確診都是個位數，甚至好幾天都是+0，「彰化相對嚴重，但是隔壁的台中也沒事，苗栗移工圈住，隔壁新竹也沒被波及」，台灣現在的疫情是南北兩個世界，中南部的疫情沒有北部嚴重，根本不需要三級警戒。

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▲0610單日確診地圖（圖／ETtoday）

對此，網友們認為原OP想法太天真，「死亡數降下來再說」、「同島一命啦，一起三級」、「非常時期以最嚴謹的非常手段沒有問題，台灣是一日生活圈，最好都全國一起」、「照國外經驗，一解封馬上來一波」、「真的這樣做，雙北人還不直接玩爆南部，你以為台灣很大嗎」、「自以為很安全才是暴風雨前的寧靜」、「一些強制性的作為還是必要的，千萬別指望所有人都那麼自律」。

有網友認為，很多病例只是沒有被篩出來而已，「人流到處亂竄，疫苗施打率未到一定比率，不贊同降級」、「別鬧了，不是沒去快篩就代表有降好嗎」、「確診人數應搭配快篩人數，不然沒什麼公信」、「台中哪來大量篩檢，最近還停篩」。

對於「何時降為二級警戒？」衛福部長陳時中在備詢時回應，就是染疫情況比三級警戒還低，控制到一定成度，以現在的情況，局勢並沒有變得比較差，但「目前來講沒有那樣條件」。至於確診數要到多少以下，降為二級警戒比較好，陳時中則保守回應，「由專家決定比較好」。

▼網友回應。（圖／翻攝自PTT）