　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本考慮奧運開幕前「降級」緊急事態宣言！　最快下周宣布決策

▲▼2020東京奧運,東奧。（圖／路透）

▲東京奧運將在7月25日開幕。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本東京奧運訂於7月25日開幕，但日本國內仍深陷新冠肺炎疫情中，緊急事態宣言也不斷延長。有消息指出，為了讓東京奧運能順利進行，政府將按照原定計畫在20日解除緊急事態宣言，但奧運開幕前各地仍將處於降級後的「防止蔓延等重點措施」。

根據《路透社》報導，在過去一個月的緊急事態宣言限制之下，東京都的確診數量有所下降，但為了因應即將到來的奧運，日本政府最快下星期會決議，在20日緊急事態宣言結束後，將目前所有適用於緊急事態的9都道府縣，維持在「防止蔓延等重點措施」範圍。

東京等9地緊急事態即將於6月20日解除，而「防止蔓延等重點措施」是依據2月上路的特別措施法修正案而訂的新規定，知事可命令實施區域餐飲業者提早打烊、縮短營業時間，並可對不配合的業者開罰最高20萬日圓（約新台幣5萬1500元）。

日本防疫顧問小組成員、京都大學教授西浦博日前才表示，從目前的數據推算，緊急事態宣言解除後，重症患者人數將再度上升，無論屆時疫苗接種率為多少，8月上旬重症病床使用率都會突破70％，將不得不再一次發布緊急事態。

►東京8月恐再發緊急事態　重症數將激增！專家估11月才能解除

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
LIVE／「孩童家庭防疫補貼」每人發1萬　開領方式最新說明
國產疫苗價格貴8倍？　陳時中突爆氣：大家不是說再貴都要買！
快訊／台中新光三越香奈兒櫃姐確診！市府勒令停業　快篩站進駐
好心肝基金會「捐款名單」慢慢消失！他目擊過程：11:30全都
快訊／侯昌明、曾雅蘭認了！以志工身分打「好心肝」疫苗
「台灣疫苗之父」李慶雲今晨辭世！醫哀悼：請暫時停止疫苗爭吵
「看完就丟掉...請不要猶豫」 確診者親筆紙條曝光！醫護感動
林芳怡「居家上班1個月」驟逝　友3點不解：究竟感染源在哪？
大咖坐鎮高端記者會！名導見「台版史懷哲」身影：完全放心了
臺大醫院20名志工「幫忙」消化AZ　醫氣炸：我們沒得打！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲「後疫情」驚爆旅遊潮　世衛警：僅3成受疫苗保護

拜登7成接種目標將失敗？　FDA：嬌生保質期延長4個半月

6月才過一半！　今年全球染疫死亡人數「已超越去年總和」

男版N號房！1300名男網友「裸訊電愛」慘遭29歲男偷拍　網紅也受害

醫院「斷氧氣5分鐘」恐怖實驗看誰會死　22重症病患立刻全身發紫

打完疫苗竟失聲！她以為「嚴重過敏」衝急診　醫找不出原因

日本考慮奧運開幕前「降級」緊急事態宣言！　最快下周宣布決策

18歲女離奇失蹤！偷藏「男友房間」11年　同住家人竟然沒發現

《華爾街》：拜登把台灣納入「抗中陣線」　恢復對台貿易談判

日本參院一致通過：台灣缺席WHA是「全球損失」　籲各國挺台參與

英國拚解封推出「免費居家快篩」　她實測：不看證件到超市就能買

峮峮挑戰畫畫沒人答對　KID.無尊：到底在畫什麼啦！！！

音樂結合工作！7工人創洗腦旋律　「隨節奏擺動壓木板」超級有默契

墨鏡哥硬切「反嗆你逼車逼怎樣」 動手怒敲騎士頭：錄R！檢舉我

爸不愛我！兒帶玩具零食離家出走 他緊追在後傻眼：只是叫你關遊戲

大馬男確診新冠肺炎談「後遺症」　肺部受損戴呼吸管...講話就會喘

療癒！整理雜草變90度方正草皮　澳洲園丁工作日常引網讚：舒服

疫情禁探病！癌末男和妻隔窗見面 道別完下午安詳離世...惹網友淚崩

囂張！國道三寶聚眾飆車、逼車　不明物遮車牌...網驚：似曾相識

吃飯皇帝大！被博美從背後偷襲 法鬥低頭淡定嗑飼料：吃飽再說

歐洲「後疫情」驚爆旅遊潮　世衛警：僅3成受疫苗保護

拜登7成接種目標將失敗？　FDA：嬌生保質期延長4個半月

6月才過一半！　今年全球染疫死亡人數「已超越去年總和」

男版N號房！1300名男網友「裸訊電愛」慘遭29歲男偷拍　網紅也受害

醫院「斷氧氣5分鐘」恐怖實驗看誰會死　22重症病患立刻全身發紫

打完疫苗竟失聲！她以為「嚴重過敏」衝急診　醫找不出原因

日本考慮奧運開幕前「降級」緊急事態宣言！　最快下周宣布決策

18歲女離奇失蹤！偷藏「男友房間」11年　同住家人竟然沒發現

《華爾街》：拜登把台灣納入「抗中陣線」　恢復對台貿易談判

日本參院一致通過：台灣缺席WHA是「全球損失」　籲各國挺台參與

高端二期解盲「不能開心太早」　黃立民：數據還無法換算保護效果

預算100萬「質感房車」選哪台？網激推：買這牌就對了

開心！石門水庫蓄水率達40％　蓄水量8100萬噸

遠距工作爆增！微軟Teams用戶成長6倍　7月資安再升級

你也買了防疫蔬菜箱？「這三家」詢問度最高

酒店有多極樂？他曝「北中南玩法」：小姐一脫光男客被榨光

國產疫苗價格貴8倍？　陳時中突爆氣：大家不是說再貴都要買！

快訊／台中新光三越香奈兒櫃姐確診！市府勒令停業　快篩站進駐

5警處理檢舉未戴罩挨罰！梗圖曝基層炸鍋　網紅：那是衛生局的工作

歐洲「後疫情」驚爆旅遊潮　世衛警：僅3成受疫苗保護

國際熱門新聞

人妻再婚好友　竟生下亡夫的孩子

白人男挑釁亞裔選錯人！　遇到太極宗師一拳就被KO

快訊／拜登：捐5億劑輝瑞給92國

辣妹遭教練「襲臀」投訴無用！她用這招反制

長髮妹熱舞一半男遭砍頭　抖音流傳血腥影片

狠甩馬克宏巴掌！28歲男自爆動手原因

德初步研究：疫苗混打效果更好

18歲女離奇失蹤　偷藏男房間11年

美國百萬劑嬌生疫苗快過期　FDA研究延長保存期限

韓大樓倒塌　活埋公車9死8傷

梅根夫婦退王室　父親從此不接電話

AIT副處長將任美國駐日代理大使

通膨隨景氣升溫　美國物價創近13年來最大漲幅

巴西疫情穩了！曾染疫者可不戴口罩

更多熱門

相關新聞

疫苗接種　韓職開放更多觀眾50%

疫苗接種　韓職開放更多觀眾50%

隨著韓國疫苗開始施打，防疫指揮中心放寬地區防疫政策，韓職進場觀眾數會從現行的10%至30％，增加至30％至50％，對球迷來說是一項好消息。

會議紀錄曝光！柯文哲主持會議　要求「6／9前打完660瓶疫苗」

會議紀錄曝光！柯文哲主持會議　要求「6／9前打完660瓶疫苗」

被問3+11！陳時中動怒：我已經負責　網氣炸

被問3+11！陳時中動怒：我已經負責　網氣炸

典華傳愛送弱勢家庭端午粽

典華傳愛送弱勢家庭端午粽

廣州：端午假期暫停所有跨省客運

廣州：端午假期暫停所有跨省客運

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情日本東京奧運緊急事態宣言日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／新光三越站前店3櫃姐確診！上班20天狂咳

即／欣傳媒總監林芳怡驟逝　親友沉痛

快訊／何時可降為「二級警戒」？　陳時中最新回應

阿根廷滅絕40年巨獺現蹤！他驚呆：沒人會相信

人妻再婚好友　竟生下亡夫的孩子

北投1家確診3死　衛生所不來原以肺結核結案

白人男挑釁亞裔選錯人！　遇到太極宗師一拳就被KO

勞工紓困貸款門檻放寬　去年所得低於50萬也可申貸

又沒整理！媽見右上亮點突然罵不了

藍綠大咖也偷打疫苗？　名嘴驚爆：這名單太精采了

台大女宿上吊　託學妹幫忙轉世！李茂生信了

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

衛福部徵人才開超高薪資　只要做3件事

陳時中揭2現象「關鍵原因」讓新北確診降不下來　侯友宜回應了

林芳怡驟逝！友曝發病過程：不到24小時

更多

最夯影音

更多
英國拚解封推出「免費居家快篩」　她實測：不看證件到超市就能買

英國拚解封推出「免費居家快篩」　她實測：不看證件到超市就能買
峮峮挑戰畫畫沒人答對　KID.無尊：到底在畫什麼啦！！！

峮峮挑戰畫畫沒人答對　KID.無尊：到底在畫什麼啦！！！

音樂結合工作！7工人創洗腦旋律　「隨節奏擺動壓木板」超級有默契

音樂結合工作！7工人創洗腦旋律　「隨節奏擺動壓木板」超級有默契

墨鏡哥硬切「反嗆你逼車逼怎樣」 動手怒敲騎士頭：錄R！檢舉我

墨鏡哥硬切「反嗆你逼車逼怎樣」 動手怒敲騎士頭：錄R！檢舉我

爸不愛我！兒帶玩具零食離家出走 他緊追在後傻眼：只是叫你關遊戲

爸不愛我！兒帶玩具零食離家出走 他緊追在後傻眼：只是叫你關遊戲

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面