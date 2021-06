醫院「斷氧氣5分鐘」恐怖實驗看誰會死　22重症病患立刻全身發紫

▲嚴重的疫情讓印度醫療資源匱乏。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

印度亞格拉市(Agra)一間醫院由於氧氣筒不夠用,竟然刻意切斷新冠肺炎患者的氧氣5分鐘,導致22人因為缺氧身體立刻發紫,而醫院的老闆還拍攝影片表示,這是為了能更有效分配醫療資源,他們才會進行這場「實驗」。

當地媒體報導,事件發生在4月27日,帕拉斯醫院(Paras Hospital)被人爆料,醫院老闆賈恩(Arinjay Jain)竟然拿染疫患者做殘忍實驗。 賈恩在影片中表示,由於氧氣資源不夠,所以他們建議一些患者出院,可是部分患者堅持就算沒有氧氣他們也不會離開,「所以我說好吧,我們來進行實驗,看誰會死誰會活下來」。

賈恩說他們找了多染疫患者進行實驗,結果氧氣才切斷5分鐘,22名病患便立刻呼吸困難全身發紫,很有可能就會立刻死亡,「這讓我們知道這22人已經嚴重到很難活下來,所以氧氣筒應該提供給其他74名病患」。

影片在網路上瘋傳後,賈恩生氣認為他的話遭到外界扭曲,他們只是按照政府指示,思考如何「更明智」分配氧氣筒資源,這只是「模擬練習」,他們沒有真的關掉病患氧氣。而當地官員辛格(Prabhu N Singh)也否認當天有22患者死亡的說法,4月26日至27日期間,該醫院只有7名患者死亡。目前當地衛生部門已針對影片內容進行調查。



Mass Medical Murder in Agra !



Dr Arinjay Jain, owner of Paras Hospital, Agra caught on camera to accept switching off oxygen supply for 5 minutes on April 26 following which 22 patients in critical condition died.#Agra #oxygenshortage pic.twitter.com/NxdurLrh0u