18歲女離奇失蹤！偷藏「男友房間」11年　同住家人竟然沒發現

記者李振慧／綜合報導

印度喀拉拉邦發生一起離奇案件，18歲女子薩吉塔(Sajitha)11年前離家後突然失蹤，沒想到一直藏身在距離她家僅100公尺的男友拉曼(Rahman)家中，更神奇的是，拉曼其實是和家人居住，2人一起躲在小房間中生活多年，家人竟然完全不知情。

《新印度快報》報導，事件發生在帕拉克卡德縣(Palakkad)的阿伊魯爾村(Ayilur)，失蹤女子薩吉塔近來被發現藏身在34歲男友拉曼房間。警方表示，薩吉塔與住在同一條街的拉曼前偷偷相戀，然而害怕戀情會被家人反對，她2010年2月2日離家後便一直住在男友房間，由於沒有人知道他們戀情，女方家人也不知道她的下落。

拉曼同住的家人除了父母還有一名姊姊，他平時會把食物偷偷帶進房間和女友一起食用，而薩吉塔每天都是等到天黑才能出來上廁所，直到3個月前，拉曼突然離開家中失蹤，後來在路上意外被親戚發現帶到警局，他才終於坦承和女友同居多年的實情。

拉曼的家人表示，拉曼平常會將房間上鎖，身為電工的他甚至還把房門通電，而且整個人也變得很奇怪，只要有人想進去他房間就會暴怒失控，吃飯時也都是把食物帶進房間裡吃，家人都懷疑他可能有憂鬱症問題，才會想要1個人靜一靜，沒想到竟然是藏了女友在家。

薩吉塔的家人由於多年來找不到她，一直以為她可能和男人私奔到外地，或是已經死亡，沒想到就住在僅100公尺的地方，他們不相信拉曼家人的說詞，認為拉曼全家人都在說謊。拉曼與薩吉塔出庭應訊後，法院最後允許他們繼續在一起。