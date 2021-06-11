日本參院一致通過：台灣缺席WHA是「全球損失」　籲各國挺台參與

▲ 日本參議院一致通過挺台議案。（圖／翻攝自Twitter／@mi2_yes）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣連續5年未獲邀參加世界衛生大會（WHA），日本國會參議院今（11）日一致通過一項議案指出，台灣未能出席WHA，使各國無法共享台灣在抑制傳染病方面的成功知識是一種損失，希望自下次的會議起，各國能夠認可台灣與會。

《日本放送協會》（NHK）報導，非WHO成員國的台灣在中國及其他國家反對之下，被拒絕以觀察員身分參加WHA。今年年會於5月底召開後，日本跨黨派議員便提出此議案，11日在參院全體會議上一致通過。

該項決議指出，「為終結傳染病，必須共享世界各地在公衛上取得成果的地區有用的知識與經驗」，「台灣作為強化檢疫的先驅，不能參加WHA是全球在國際防疫上的損失，這是各國的共識」，希望相關國家明年起能夠認可台灣參與。

日本政府同時呼籲，希望各國努力確保台灣參加會議的機會受到保障。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast