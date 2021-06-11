歐洲「後疫情」驚爆旅遊潮　世衛警：僅3成受疫苗保護

▲新冠疫情在歐洲逐漸減緩。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

歐洲疫情逐漸趨緩，多國也嘗試放寬限制，開放夏季旅遊，希望恢復疫情重創的旅遊業，世界衛生組織10日卻發出警告，儘管近幾週感染數下降，但歐洲「尚未完全脫離危險」，各國應保持警惕，旅客在外也須負起責任。

世衛歐洲區主席克魯斯（Hans Kluge）表示，預計未來幾週社交聚集、人口流動將大幅增加，大型節日與體育比賽也將開放，不過人們應隨時保持謹惕，旅客也須負起責任，意識到當中的風險，「不要危及得來不易的防疫成果。」

克魯斯指出，上週歐洲國家確診數為36.8萬人，是4月疫情高峰期的五分之一，但歐洲尚未脫離危險，尤其印度「Delta 變種」令人擔憂，此病毒傳染力極強，而歐洲仍只有3成民眾接種第一劑疫苗，並不足以防範病毒傳播。

歐洲多國近2個月疫情大幅減緩，確診、死亡與住院病例都有下降，促使53個國家中的36國放寬限制，並釋出不同措施政策，希望恢復疫情重創的旅遊業。法國旅遊部長萊莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）強調，「我們必須協調自由與安全的重要。」

法國9日公布一份「彩色地圖」，列出夏季旅遊入境協議與限制等，同時開放歐盟國家與澳洲、韓國、以色列、日本、新加坡等「綠色國家」所有已施打疫苗旅客前往旅遊，並在7月1日起啟動歐洲疫苗護照，但旅客抵達時仍須配合所有防疫措施。

西班牙7日取消強制PCR篩檢政策，為所有接種「歐洲藥品管理局」核准疫苗的旅客開放邊境，其中包括輝瑞、莫德納、AZ、教生、中國國藥與科興疫苗，但仍禁止來自巴西、印度、南非的非必要旅客，以阻止變種病毒散播。西班牙當局表示，希望今年夏季旅客數能達疫情前的70%。

義大利則強調，所有來自歐盟、英國與以色列旅客需提供48小時內的陰性PCR檢測報告，並填寫健康表格，但無須強制隔離，而來自澳洲、韓國、泰國、美國等旅客則須在篩檢後，隔離10日，並配合第2次篩檢。