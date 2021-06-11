金正恩暴瘦「快死了」？俄專家爆北韓進「緊急狀態」：準備立繼承人

▲金正恩今年6月初主持勞動黨內幹部會議，被外界發現身形消瘦一整圈。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩神隱近1個月，直到6月初才出席政治局會議，在官媒公開會議相片後，外界發現金正恩的身形在短時間內變得「更加消瘦」，體重與先前相比減輕不少。專家質疑，金正恩面臨健康上的問題，今年初新設的「第一書記」職銜，恐怕是北韓為了應付金正恩崩逝等臨時重大變故。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA）報導，金正恩時隔1個多月才又再次出席公開活動，不過從照片中卻被發現體重正大幅減輕，身形與先前相比瘦了一大圈，手腕配戴的瑞士萬國錶扣帶可以見端倪。外界質疑，北韓今年1月初在第8次全代會上公佈新設職銜「第一書記」，恐怕是北韓為了金正恩崩逝提前準備，做為指定繼承人的機制。

俄羅斯北韓問題專家、南韓首爾國民大學歷史教授安德烈•蘭科夫（Andrei Lankov）接受專訪時表示，「當我分析北韓今年初公佈的新黨章，我唯一能下的結論，就是那份新黨規源自於，北韓領導高層為應付金正恩委員長臥病在床、或突發事故所起草的。」

▲金正恩今年4月初主持細胞書記會議，與6月時的照片在身形上呈現較大差異。（圖／路透社）

蘭科夫在分析時不排除金正恩刻意減重的可能性，不過另一方也認為，北韓在新設「第一書記」時，代表著北韓高層已有所動作，一旦金正恩健康出現異常、且無法及時接受治療時，為了不讓國家陷入危機，才新設相關機制提早準備。

美國專門分析北韓的媒體《NK News》在當地時間8日的報導中指出，金正恩的體重疑似因健康問題而異常減輕，一旦此事為真，北韓的繼承人、政權安定等問題將受高度矚目，因此美日韓3國情報當局正持續關注。

據悉，北韓朝鮮勞動黨在今年1月修訂黨章，新設「第一書記」職銜，將之定義為總書記金正恩的代理人，可代表金正恩召開並主持會議。

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