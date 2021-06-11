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美國年輕人接種二劑疫苗　30歲以下得心肌炎比例離奇增加

▲▼美國年輕族群已開始接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國年輕族群已開始接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）10日發布聲明，指出有越來越多人在接種新冠疫苗後出現心肌炎（Myocarditi）的副作用，發生頻率已超過正常範圍，對此將透過會議，調查心肌炎是否和接種RNA疫苗有所關聯並評估接種疫苗風險。

綜合外媒報導，免疫實踐諮詢委員會（ACIP）在5月17日發表聲明，已經開始調查一些接種者的報告，發現出現心肌炎症狀的人群主要是青少年和年輕的成年人，且以男性居多，這些病例通常在接種mRNA疫苗後的4天內發生。聲明當中沒有說明接種者是施打哪一種疫苗，但目前美國僅開放施打輝瑞及莫德納兩種mRNA疫苗。

CDC免疫安全辦公室副主任島袋(Tom Shimabukuro)博士向美國食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)簡報時表示，目前在疫苗接種後出現心肌炎或心包炎症狀的病例中，30歲以下的年輕人已有226例。正常來說，該年齡層的人接種疫苗，出現這兩種症狀的人數應該少於100例，不過仍須進一步調查疫苗是否為導致心臟問題的元凶。

島袋也說明，根據CDC的安全監控系統計畫，接種疫苗後出現心肌炎或心包炎症狀的病例過半數是青少年與20歲初頭的人，通常在他們接種第二劑疫苗之後，不過這一年齡層施打疫苗的人數相當少，不能斷定心肌炎就是疫苗的副作用。

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）11日報導，截至5月底，絕大多數出現這兩種症狀的患者就醫後便自行返家，目前仍有15人住院，其中3人仍在加護病房，這3人當中有2人還有其他健康問題。雖然大多數患者在經過治療後並無大礙，且根據220例康復患者的資訊，有超過80%的人能自行康復，不過CDC正進一步按年齡審查這些病例。

塔芙茨大學兒童醫院小兒科傳染病主任麥錫納（Cody Meissner）認為，前述數據很難否認疫苗造成心肌炎的事實。報導提到，心肌炎的症狀包括發燒、疲勞、呼吸急促與特殊性胸痛。患者在身體前傾時，胸部會比挺直身體時來的更痛，而當身體往後靠時，才能減輕疼痛。

一般狀況下，醫師會開立抗發炎的藥物，而在部分特殊的情況中，則會在靜脈注射免疫球蛋白。罹患心肌炎的兒童會持續進行6個月的追蹤診療，以確保沒有其他重大疾病。

CDC將於6月18日與ACIP舉行諮詢委員會議，討論有關心肌炎自4月以來激增的病例問題，現在還無法認定心肌炎是否和疫苗有關，在確認疫苗真的會帶來副作用前，還是建議12歲以上民眾接種疫苗。CDC也已經要求醫護人員多加注意年輕人施打疫苗後是否出現不尋常的心臟症狀。

另外，以色列也有出現同樣的案例，根據該國4月份的衛生報告，當局正在檢查少數接種輝瑞疫苗者的心肌炎病例，且大多數病例都是30歲以下的年輕族群，不過目前為止以色列當局仍未得出任何結論。

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