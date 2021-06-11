台灣2025年「超級富豪」達1800人！　名列全球第9超車這3國

▲根據波士頓諮詢公司（BCG）《2021年全球財富報告》，台灣2025年「超級富豪」可望達到1800人。（圖／記者周宸亘攝）



記者吳美依／綜合報導

波士頓諮詢公司（BCG）在《2021年全球財富報告》（Global Wealth 2021）分析全球「超高淨值人士」（UHNWI）的未來5年趨勢，美國仍將是超級富豪主要大國，而台灣2025年將成長至1800人，名列全球第9，超越印度、瑞士與俄羅斯。

「超高淨值人士」指個人財富超過1億美元者，台灣2020年有1300名超級富豪，5年後可望達到1800人，超過印度的1400人、瑞士的800人以及俄羅斯的700人。

報告中提到其他國家的「超高淨值人士」，美國2020年大約2萬600人，2025年預計成長至2.8萬人，位居全球之冠。中國2020年約有7800人，但正在急起直追，2025年可能增至1.36萬人，位居第二；若照目前成長速度，2030年可望超越美國，成為全球超級富豪最集中的國家。

波士頓諮詢公司也指出，儘管新冠肺炎衝擊，2020年全球金融財富仍成長8.3％，飆升至250兆美元，打破歷史紀錄。疫情期間，股市表現強勁、家戶儲蓄量激增，促成全球繁榮與財富顯著成長，且此趨勢在未來5年可望持續。北美、日本以外的亞洲地區、西歐將成為全球金融財富主要來源，在未來5年的新增財富中佔比高達87％。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast