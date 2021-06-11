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北韓目標在「攻擊美國本土」！美防長擔憂：透過外交解決核武問題

▲▼美國國防部長奧斯汀。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長奧斯汀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）近日在書面報告中，直指北韓（朝鮮）擁有打擊美國本土的欲望，因此將北韓定義為「威脅國家」，認為應該要持續透過外交上的努力優先達成韓半島（朝鮮半島）的和平與穩定。

根據《韓聯社》報導，奧斯汀於當地時間10日在出席2020會計年度國防預算審核參議院軍事委員會聽證會前，向其遞交書面報告，資料中指出美國除了得應付中國漸增的軍事能力，還需得同時將精神集中在北韓問題。

奧斯汀表示，「（北韓）正為區域同盟與夥伴增加其帶來的威脅，同時懷抱著打擊美國本土的欲望，持續研發核武與彈道飛彈。美國應以外交政策為優先，緩解北韓不安定的挑釁行為，同時持續致力於維持韓半島和平穩定。」

分析指出，儘管美國國防部將北韓定調為對美國有著高度威脅的國家，不過遵循總統拜登的對北韓戰略政策基礎，強調以外交手段為解決問題的核心，做為尋求解方的最佳後盾。

據悉，拜登政府今年4月底曾公佈對北韓的新戰略政策態度，強調將觀測北韓的態度，並持續試圖與平壤當局取得聯繫，不過卻始終未獲得北韓任何回應。美韓元首峰會後《美韓飛彈指南》宣告廢除，北韓以此痛批美國言行不一、雙重標準，突顯出敵視北韓的態度。

另外，美國參謀長聯席會議主席馬克•麥利（Mark Milley）也在參議院軍事委員會書面資料指出，「北韓持續增強彈道飛彈能力，不僅嚴重威脅我國在印太地區的同盟與夥伴，他們還保有能實質對美國本土造成危害的能力。」

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