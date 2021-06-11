巴西疫情穩了！總統準備解除「口罩禁令」　曾染疫者者可以不用戴

▲巴西新冠肺炎死亡人數超過48萬，如今將頒布新防疫政策。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎病毒侵襲全球一年多以來，巴西可謂是全球疫情排行前三慘的國家，光是死亡人數就超過48萬人，僅次於美國，且疫苗接種率偏低，僅一成人口接種2劑疫苗。不過，巴西疫情才稍有減緩，總統波索納羅（Jair Bolsonaro）旋即表示，正準備一項防疫措施，讓接種過疫苗的或曾受感染的人不再配戴口罩。

根據《路透社》報導，波索納羅於當地時間10日表示，目前衛生部已進行推動新一波防疫措施，不再要求接種過疫苗或是曾有染病經歷的民眾配戴口罩，同時要求衛生部長奎羅加（Marcelo Queiroga）研究巴西境內使用口罩概況。

報導指出，其實巴西總統波索納羅長期以來反對封鎖隔離與遵守社交距離政策，儘管該國正處於第二波致命新冠病毒疫情。他曾在一次演講表示，「隔離政策應該只能針對感染者，隔離是為了那些被感染的人。」

波索納羅曾在某一觀光業者場合表示，巴西的旅遊業因受疫情影響而宛如「進入加護病房」，儘管目前正在逐步復甦。統計數據指出，巴西境內完成接種1劑疫苗的人數佔總人口為23.6%，完成2劑疫苗接種者則僅佔總人口10.2%。

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