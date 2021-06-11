男版N號房！1300名男網友「裸訊電愛」慘遭29歲男偷拍　網紅也受害

▲29歲男子金英俊11日上午從首爾鐘路警察署送交檢方偵辦。（圖／翻攝自NEWSPIM）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓爆發男性版的「N號房事件」，高達1300多名男性受害，其中不乏未成年者、運動選手、社交網紅等，震驚社會各界！29歲的嫌犯金英俊（김영준，音譯）近8年以來透過社交約會軟體結識男網友，趁進行視訊通話時要求對方裸體、做出自慰等動作，之後偷拍成影像對外販售，其被逮捕後於今（11）日上午移交檢方送辦。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，金英俊從2013年11月至今年6月，透過手機社交約會軟體「Tinder」犯案，他在自己的個人檔案上傳女性相片作為大頭貼，以利輕易誘拐男性上鉤，等成功釣到男網友後，先在視訊鏡頭播放其他女性BJ影像，接著利用變聲器「男扮女」，透過一連串演技、做出與影片女BJ類似的唇形，誘導對方裸體、做出手淫等類似性行為，全程以攝錄影機偷拍。

▲南韓警方公開嫌犯金英俊肖像。（圖／首爾警察廳）

8年多以來高達1300多名男性身受其害，不乏運動選手、知名網紅，甚至還有39名未成年的兒童、青少年，金英俊向其中7名青少年以與女性約會作為條件，將對方引誘至住處或汽車旅館，之後威逼對方做出類似性行為，過程全遭偷拍。

金英俊8年多來共持有2萬7000多個男性裸體偷拍影片，檔案大小總計5.5TB，警方推測該起案件並非一人所為，不過金英俊被逮後向警方坦承，並無其他共犯。

報導指出，其中一名被害者於今年4月向警方報案，於是警方在調查被害者名單、手機社交軟體後，在經過多次扣押搜查掌握嫌犯身分，6月3日以違反兒童青少年保護法（製作、散佈兒童性剝削影像）、性暴力處罰法（攝錄與影像威脅、強迫）、兒童福祉法（強迫兒童淫行、媒介、性騷擾）等嫌疑於住處成功逮捕金英俊。

▲高達1300多名男性裸體視訊時慘遭偷拍。（示意圖，非當事人／CFP）

根據韓媒《News1》昨（10）日，疑似是購買裸體視訊影像的匿名網友A某直到案件東窗事發後，於7日將裸體影像傳送給被害者親友，要求與被害者取得聯繫。

金英俊的犯行被媒體報導後，點燃廣大網友的怒火，高達22萬名網友登上青瓦台官網，要求政府與警方向大眾公開金英俊的具體姓名與身份。首爾警察廳9日召開內部審查委會，決定向大眾公開其具體姓名、年齡、臉部；而在金英俊身分被公開前，甚至外界推測該案主謀為女性。

警方向民眾呼籲，在與身份不明的人士進行視訊通話時，務必提高警覺。

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