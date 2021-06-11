消毒噴到手軟「狂去確診家中」　他打1922心涼了：危險的是我們

▲原PO到確診者家中消毒，整個怕爆。（示意圖／記者黃孟珍攝）



網搜小組／劉維榛報導

研究指出，新冠病毒在紙幣、手機螢幕和無銹鋼等材質上，殘留時間能夠長達28天，因此讓消毒業生意大增，不過有員工抱怨，最近常出入確診者家中，身處高染疫風險，身分卻列為一般民眾，無法先獲得打疫苗的資格，讓原PO怕爆直呼，「真正最危險的是我們耶！」

一名男網友在臉書《爆怨2公社》表示，本身從事消毒業，自從疫情大爆發後，電話跟案件接到手軟，「從安全性低的預防性殺菌，到危險性極高的確診者住家我們都要去」，明明身處染疫高風險區，卻不能列為打優先疫苗的名單，讓原PO相當氣憤。

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原PO更痛批，「真正最危險的是我們耶」，我們要去的環境是曾經有病毒的地方，結果我們分類卻被分到跟一般民眾一樣，「政府只會做戲給民眾看嗎，在室外噴有比我們在室內噴危險嗎，只是想好好打個疫苗安個心，繼續努力把疫情降下來卻換來不平等的待遇。」

抱怨文曝光後，底下網友也搖頭回應，「因為沒疫苗，結案」、「放心啦！我一天要接觸沒戴口罩且近距離的客人也有外籍，我也是排的很後面，習慣就好了」、「是政府發包嗎？還是私人的？」「自求多福了」、「很快就有國產疫苗了」。

▲原PO打1922後，下秒心涼了！（圖／翻攝爆怨2公社）



事後，原PO在留言串補充後續，表示打給1922詢問後，得到「你們的屬於一般民眾，一樣的類別」，讓原PO再度崩潰。

繼莫德納正式開打後，日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，分配狀況也備受關切。副指揮官陳宗彥表示，有特別提醒各縣市政府，一定要依照指揮中心訂定的類別順序施打，其中1到6類人數約267萬，因此這次疫苗124萬劑全部施打完畢，也還無法滿足，點有請各縣市政府特別注意，規劃上要審慎處理。

▼COVID-19疫苗接種對象。（圖／指揮中心提供）