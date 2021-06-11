戴琪與鄧振中首次對談！睽違5年將重啟TIFA　大讚會議「氣氛和諧」

▲美國貿易代表戴琪和行政院政務委員鄧振中進行視訊會談。（圖／達志影像／美聯社、記者李毓康攝



記者張方瑀／綜合報導

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）10日和行政院政務委員鄧振中進行視訊會談，並在會中同意在「未來幾周」內召開台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，同時強調美台貿易與投資的重要性。

根據《路透社》報導，美國貿易代表辦公室（USTR）10日在新聞稿中指出，戴琪10日和行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中進行視訊對談。戴琪同意會在未來幾周內召開第11屆TIFA會議，也強調了美台貿易與投資關係的重要性，還說雙方的會議氣氛相當和諧且具建設性。

《路透社》報導指出，台灣一直希望能和美國達成自由貿易協議，但自歐巴馬政府以來，雙方之間的貿易和投資談判持續停頓，若今年能順利召開，那這將是TIFA在2016年10月最後一次召開會議後，首度重啟會談。

USTR目前尚未給出具體的TIFA會議時間，該會議將由美國在台協會（American Institute in Taiwan）與駐美國台北經濟文化代表處（Taipei Economic and Cultural Representative Office）主辦。

《路透社》提到，雖然台灣是世界貿易組織（WHO）的成員，但許多國家因為擔心遭中國大陸反對，所以對台簽訂貿易協議都相當謹慎，但台灣目前已和新加坡、紐西蘭簽署了自貿協定。

台灣政府去年取消了含有萊克多巴胺的豬肉進口禁令，消除了和美方達成協議的屏障，但今年8月底台灣將對此舉行公投，屆時結果可能會影響到與美方的貿易談判結果。

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