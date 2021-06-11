美軍最高將領：中國以「非常嚴重且持續的速度」提升軍事能力

▲美軍最高將領、參謀長聯席會議主席麥利稱，中國軍事能力成長快速。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）向參議院軍事委員會表示，中國正在以「非常嚴重而持續的速度」增加軍事能力，對和平與全球穩定的威脅增加風險，「必須確保我們的競爭與技術優勢，應對威脅。」

根據路透社與《美國之音》報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與麥利10日出席參議院的國防預算聽證會，麥利在會中表示，現今戰略局勢發生快速變化，國家與非國家實體正快速進行技術轉型，美國正在見證戰爭性質的根本性變化，其中，中國是美國最大的地緣戰略安全挑戰，美軍正面臨「步調上的威脅」。

軍事委員會高級委員、參議員英霍夫（Jim Inhofe）在文章中寫道，中國軍事預算經購買力調整後為6040億美元，俄羅斯則約為2000億美元。麥利表示，中國正在以「非常嚴重而持續的速度」增加軍事能力，美國必須確保自己的競爭力與技術優勢，以因應中國威脅。

麥利同時為五角大廈提出的7150億美元國防預算辯護，此預算符合美軍應對中國預算增長速度的挑戰，這是國防部做出的艱難選擇，其目的是為美國提供「充分防禦」的一種方式，「我們追求的是與正在實施的作戰概念相匹配的能力，這會使美軍不僅具有競爭力，而且在這場競爭中佔據實際主導地位。」

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