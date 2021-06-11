英相料G7將同意捐贈10億劑疫苗　助窮國抗疫

▲英國首相強生。（圖／路透）

文／中央社英國卡比斯貝10日綜合外電報導

英國首相強生預期七大工業國集團（G7）在明天開始的峰會中，將同意捐贈10億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給窮國，並協助全球在明年底前都接種疫苗。

美國總統拜登（Joe Biden）剛宣示捐贈5億劑輝瑞大藥廠（Pfizer）以助抗疫，幾小時後，強生（Boris Johnson）也說，英國將提供至少1億劑過剩疫苗給窮國。

強生已呼籲G7領袖承諾在2022年底前讓全世界接種疫苗。預料G7領袖在英格蘭海濱渡假勝地卡比斯貝（Carbis Bay）召開3天峰會期間，將承諾捐贈10億劑疫苗。

根據強生辦公室公布的節錄聲明，強生明天將表示：「由於英國疫苗計畫成功，我們現在得以跟需要的人分享一些過剩疫苗。」

「這麼一來，我們將向前邁出一大步，朝永遠打敗這場疫病大流行邁進。」

但一些組織譴責G7這項計畫是杯水車薪。慈善機構樂施會（Oxfam）估計，全球有近40億人得仰賴「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）取得疫苗。這是一項分配疫苗給中低收入國家的機制。

COVID-19迄今已造成全球大約390萬人死亡，並重創經濟。自從中國在2019年12月發現首宗病例後，超過210個國家地區都出現病例。