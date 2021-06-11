美股收紅！標普改寫紀錄新高　台積電ADR漲近1%

▲華爾街股市今天收紅。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約10日綜合外電報導
華爾街股市今天收紅，標準普爾500指數終場寫下紀錄新高。因聯邦準備理事會（Fed）斷言目前這波通膨上升只是暫時性的，而經濟數據似乎支持這樣的說法。台積電ADR漲0.95%、收118.24元。
道瓊工業指數小漲19.10點或0.06%，以34466.24點作收。
標準普爾500指數上漲19.63點或0.47%，收4239.18 點。
科技股那斯達克指數揚升108.58點或0.78%，收14020.33點。
▲華爾街股市今天收紅。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約10日綜合外電報導
華爾街股市今天收紅，標準普爾500指數終場寫下紀錄新高。因聯邦準備理事會（Fed）斷言目前這波通膨上升只是暫時性的，而經濟數據似乎支持這樣的說法。台積電ADR漲0.95%、收118.24元。
道瓊工業指數小漲19.10點或0.06%，以34466.24點作收。
標準普爾500指數上漲19.63點或0.47%，收4239.18 點。
科技股那斯達克指數揚升108.58點或0.78%，收14020.33點。
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