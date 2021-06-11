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美股收紅！標普改寫紀錄新高　台積電ADR漲近1%

▲▼美股,紐約證交所,紐交所。（圖／達志影像／美聯社）

▲華爾街股市今天收紅。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約10日綜合外電報導

華爾街股市今天收紅，標準普爾500指數終場寫下紀錄新高。因聯邦準備理事會（Fed）斷言目前這波通膨上升只是暫時性的，而經濟數據似乎支持這樣的說法。台積電ADR漲0.95%、收118.24元。

道瓊工業指數小漲19.10點或0.06%，以34466.24點作收。

標準普爾500指數上漲19.63點或0.47%，收4239.18 點。

科技股那斯達克指數揚升108.58點或0.78%，收14020.33點。

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快訊／拜登宣布捐贈5億劑「輝瑞疫苗」給92個國家　8月開始運

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