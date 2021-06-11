辣妹遭教練襲臀　投訴卻沒用！她1招反制讓色狼被開除

記者崔子柔／綜合報導

菲律賓22女子費恩（Fern）在健身房訓練時，多次受到一名教練性騷擾，和業者反映卻因「沒證據」未果，她便決定側錄下整段過程，終於讓該名色狼被開除。

根據《7news》報導，費恩將影片上傳到Tiktok，畫面中可見，她面向牆壁使用蹲舉架時，一名男教練從她身後走過，竟然伸手摸了她的臀部，且當時還有一名女子目擊過程，但卻當做沒事離開。

▲費恩拍下遭騷擾的過程。（圖／翻攝自Tiktok／fernvillaceran）



費恩指出，這是她第4次受到該名男教練騷擾，健身房在收到她的「證據」後，依「違反管理規定」為由將該名男子開除。

費恩的影片在5天內累積超過360萬次觀看，但Tiktok平台卻因「畫面裸露」將影片下面，費恩昨（10）日又重新將該影片上傳。