強生、拜登簽署「新大西洋憲章」　稱英美歐對北愛和平立場相同

▲英國首相強生（Boris Johnson，右）與美國總統拜登（Joe Biden，左）。（圖／路透社）



文／中央社英國卡比斯貝10日綜合外電報導

英國脫離歐洲聯盟（EU）後，北愛爾蘭情勢緊張。英國首相強生今天則堅稱英國、美國與歐盟在保護北愛和平議題上，站在「共同立場」。

法新社報導，在七大工業國集團（G7）峰會前夕，強生（Boris Johnson）今天與美國總統拜登（Joe Biden）首度舉行面對面會談。強生在會後表示，各方都同意「確保我們會維持這項和平進程的平衡…我樂觀認為我們能做到」。

強生與拜登也就新版「大西洋憲章」（Atlantic Charter）達成共識，誓言將共同因應疫情後的復甦、全球安全、氣候變遷等問題。

新憲章是仿效英國前首相邱吉爾和前美國總統羅斯福於1941年簽署、訂立他們對二次大戰後世界目標的「大西洋憲章」。

強生還說，他與拜登的90分鐘對話「令人耳目一新」。

在英美都成功推動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種作業後，兩國都同意組成新的聯合工作團隊，來探討如何恢復英美之間的旅行。

根據唐寧街（Downing Street）首相府，兩人也承諾會致力「擴大貿易往來，朝英美未來達成自貿協定的方向邁進」。

拜登曾警告，英國曾就脫歐後的北愛問題對歐盟許諾，若英國出爾反爾，可能會危及美英貿易磋商。