快訊／美國總統拜登宣布：捐贈5億劑「輝瑞疫苗」給92個國家

▲拜登在英國宣布捐贈疫苗。（圖／翻攝自Facebook／The White House ）



記者董美琪／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）10日飛到英國參加七大工業國（G7）領袖峰會，他在與英國首相強生會面後，出面宣布捐贈5億劑輝瑞Covid-19疫苗給全球。

拜登稍早在與英國首相強生見面後，發表談話，「美國的死亡人數比世界上任何地方都多，有近60萬的美國同胞，死於新冠肺炎，我們知道悲劇，也知道恢復的方法。」

美國白宮說明，拜登將購買輝瑞疫苗，捐贈給世界上92個中低收入國家，將拯救數百萬人的生命，美國將帶領世界對抗病毒，預計8月份開始運送劑量。

另外根據CNN報導，數億劑俄羅斯的「衛星V」（Sputnik-V）疫苗，以及中國的科興和國藥疫苗，已經在世界各地開打，但目前只有國藥疫苗被世界衛生組織的COVAX接受。