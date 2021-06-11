擴大檢測能量　新加坡開放民眾購買DIY試劑組

▲新加坡開放民眾購買DIY試劑組篩檢。（圖／路透）



中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電

新加坡持續擴大檢測能量，衛生部長王乙康今天表示，當局已批准4款DIY快速抗原檢測試劑組可向民眾販售；自16日起，開放民眾到藥局購買，在家就能自我檢測，20分鐘內可取得結果。

新加坡近來疫情趨穩，星國跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會宣布，將從14日起分2階段逐步放寬防疫措施。擔任工作小組聯合領導人之一的王乙康表示，在新加坡恢復更多活動之際，需要讓檢測更快速、更方便。

新加坡衛生科學局已批准4款DIY快速抗原檢測試劑組可直接向民眾販售，這些檢測試劑組很容易使用，且在20分鐘內就能取得結果；自16日起，民眾可到藥局購買使用。

新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）進一步說明，這4款分別是Abbott PanBio COVID-19 Antigen Self-test、QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test、SD Biosensor SARS-CoV-2 Antigen Self-Test Nasal、SD Biosensor Standard Q COVID-19 Ag Home Test。

麥錫威指出，初期階段將限制每個人購買最多10個DIY快速抗原檢測試劑組，等到未來供應量增加時，就會解除購買數量限制。

麥錫威表示，若民眾自行使用快速抗原檢測試劑組的檢測結果為陽性，應立即到診所接受PCR核酸檢測以進一步確認是否被感染，直到檢測結果確定為陰性之前，都必須自主隔離。

他說，已出現呼吸道症狀的民眾應就醫並接受PCR檢測，而不應自行使用DIY快速抗原檢測試劑組。此外，在新加坡持續推動疫苗接種計畫之際，王乙康表示，明天起將開放12歲至39歲的新加坡公民上網登記預約接種；其他在新加坡的人，接下來幾個月也都會接到登記接種疫苗的邀請。

至於先前確診但已康復者，他指出，明天起開放康復已超過6個月的人接種一劑疫苗，以增加保護力。

王乙康也引用數據說明接種疫苗對預防重症的重要。他說，新加坡自4月11日至今的本土病例中，未接種疫苗者有9%病情嚴重，需要氧氣輔助或在加護病房接受治療；已接種2劑疫苗者之中，有131人仍被感染，但只有一人病情嚴重。

人口約570萬的新加坡自去年底啟動疫苗接種計畫，衛生部指出，截至6月9日為止，約250萬人至少接種一劑疫苗，其中約190萬人已完成2劑疫苗接種。

另一名抗疫工作小組聯合領導人、財政部長黃循財表示，預計到了8月，新加坡50%的人都會完成2劑疫苗的接種；到了10月左右，整體疫苗接種率可望達到75%或甚至更高。（編輯：高照芬）1100610