「狠甩馬克宏巴掌」！28歲男自爆動手原因　最慘要繳150萬元

記者曾羿翔／綜合報導



法國總統馬克宏日前被當街閃巴掌，動手的28歲男子塔雷爾（Damien Tarel）最高可被判3年有期徒刑，他10日首次出庭透露了動手的原因，並稱自己是「想都沒想」本能地就閃巴掌。據了解，塔雷爾是一位歷史迷，相當熱衷中世紀史，閃巴掌時還高吼效忠皇室的口號。

綜合外媒報導，塔雷爾在8日動手閃馬克宏巴掌，被關押到今天才現身地方法院。外界認為，他將因襲擊公眾人物的罪名被判刑。據悉，這項罪名最高可處「有期徒刑3年」，且易科罰金4萬5000歐元（約新台幣151萬元）。根據檢方的聲明指出，「塔雷爾稱自己想都沒想就打了，為的是表達憤怒」。

▲法國總統馬克宏被甩巴掌。（圖／翻攝Twitter@MessiMX10i）



塔雷爾在庭上表示，「我會動手的原因是因為覺得馬克宏讓法國逐漸衰敗，我曾經也有考慮過丟雞蛋或是直接砸奶油蛋糕」，當看到馬克宏撒謊的樣子，我充滿了厭惡感。據了解，塔雷爾認為自己是反政府的「黃色背心」抗議群眾一份子。

報導也指出，塔雷爾相當熱衷中世紀歷史，當他當街閃馬克宏巴掌時，還高喊著中世紀「效忠皇室的口號」。檢方表示，塔雷爾甩巴掌是蓄意的暴力行為，他的朋友在旁拍攝甩巴掌的畫面被當場逮捕，但是不起訴，最終判決結果會在稍晚正式出爐。

Someone just slapped France's president Macron lol wtf pic.twitter.com/ZmlCXLj3Rn — mx (@MessiMX10i) June 8, 2021

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