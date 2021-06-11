尪5年前車禍過世！人妻和好友再婚　竟生下「亡夫的孩子」

▲人妻和好友再婚，生下「亡夫的孩子」。（圖／翻攝自Kimberly Holmes-Iverson IG，下同）

圖文／CTWANT

美國佛羅里達州一名40歲女子生下一個女嬰，但是丈夫早在5年前就已經過世，消息曝光後引發熱議，讓許多人都目瞪口呆。

綜合外媒報導，女子金柏莉（Kimberly Holmes-Iverson）和丈夫拉希德（Rasheed Wiggins）結婚，過著甜蜜幸福的生活，但拉希德5年前某天半夜，在離家不遠的地方發生一場車禍，不幸身亡。讓金柏莉整個人陷入絕望，她難過表示：「這起車禍不僅殺死我的丈夫，還毀了我的生活和夢想，包括我認為有孩子的未來」，調查人員仍追查不到肇事逃逸的司機。

金柏莉一直想要有個孩子，在詢問朋友之後，得知是可行的，便請醫師提取拉希德的精子，並將其冷凍。後來，她和老友達里安（Darian Iverson）相愛，2人在2020年結婚，感情十分穩定，但她還是為不能替拉希德生下孩子感到遺憾。

於是，金柏莉向達里安表達自己的想法，希望可以用拉希德的精子懷孕，對方也同意了，開車載她去一家生育診所預約。不久後，2人迎來一個女嬰，決定將孩子命名為綺蘭綺蘭（Kiran），「這既是我們名字的組合，也是光的意思」。多虧家人、朋友、信仰、新戀情，以及亡夫的孩子，給予金柏莉支持，讓她可以重新振作起來，回歸正常生活。

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