刷一排「報恩」！「台日友好」成日網關鍵字　1句話讓日人變超友善

▲日航載AZ疫苗抵台。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

日本4日贈台124萬劑AZ疫苗，不論日本或台灣的社群媒體皆引起廣大討論，日本網友紛紛刷一排「報恩」，而台灣人從線上線下，都以自己的方式表達對日本的感謝。Podcast節目《宇宙人外信》提到「報恩」一詞，在中文語境中實在不常使用，但日本社群媒體上卻常常出現報恩一詞，是與民族特性有關，而類似的詞在英文中則沒有一個專指的說法。

台灣與日本的情誼在10年前的311大地震之後，已經緊緊牽連一起，為此不論線上線下每年經常能看到來自日本的感謝。台灣疫情爆發後台日美三方外交推動，4日由日航「急件」送來124萬劑疫苗，成就一件美事，而「報恩」關鍵字，也就是「恩返し Ongaeshi」一詞，在日網上爆量出現。

▲▼6月4日，101在外牆上播送感謝日本疫苗字幕。（圖／記者黃克翔攝）

主打中、英、日、韓四聲道，主持人偶爾還會講點台語的Podcast節目《宇宙人外信》提到，報恩的概念在日本相當常見，台灣或中文世界在日常生活中則極少用到該詞，在英語語境裡甚至沒有專指的字詞。不過這樣的概念可以用很簡單的方式透過英文表達，因為報恩是「做一件事情來報答別人先前給予的幫助」，因此在英文中可說「do sth In return」，「return」一詞是返回、回報的意思，不論是報恩或報復皆可。

三位主持人在節目中提到，由於大家都對日本很有好感，疫情結束後會各自去日本玩個盡興，不過在和當地人說話時，如何告訴對方「我是台灣人」或「我來自台灣」，主持人隔壁老王說一般日本很少會用第一名稱，因為怕太過不禮貌，因此會省略你、我等主詞，直接表示「從台灣來的」，因此會說「台湾から来ました Taiwankara kimasita」，而當你講出這句話的時候，通常日本人反應會有很大轉變，雖然不是人人如此，但友善程度幾乎都會提升，而這麼重要的一句話，可以來聽聽節目中主持人是怎麼發音的，之後去日本就可以使用囉！