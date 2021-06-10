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蘭德報告：中國尋求主宰全球　美若無法扭轉可能遭邊緣化

▲▼中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國智庫「蘭德公司」（RAND）一份新報告指出，中國視能否建立在歐亞地區的龍頭地位及領導國際秩序，作為與美競爭的勝出標準，美國若無法扭轉，在國際有遭邊緣化之虞。

由希斯（Timothy R. Heath）、葛羅斯曼（Derek Grossman）、克拉克（Asha Clark）所撰、名為「中國尋求主宰全球」的報告，分析中國為從美中競爭脫穎而出的各項國際與軍事戰略。

報告指出，北京的國際戰略著眼於建立中國在亞太地區的龍頭地位及國際秩序的領導力，儘管不排除發生有限度衝突與軍事危機的可能性，戰略目前主要側重透過和平手段達標，戰略的核心是仰賴可恃的經濟實力與外交手段，讓中國能置身有利位置且不被美國逐出。

作者認為，中國軍隊的主要角色是為外交提供支撐，以便與相關當事國家間建立強有力的安全關係，形塑有利北京的國際環境，將美國貶抑或弱化，使華府淪為他國心目中的另類而非首選。

▲▼中國。（圖／路透）

▲報告指出，北京的國際戰略著眼於建立中國在亞太地區的龍頭地位及國際秩序的領導力。（圖／路透）

報告評估，在與美國的競爭裡，中國設定盼在2035年時達成的周邊願景，包括：讓中日合作夥伴程度趨近於美日、減少美國對台灣的軍事與政治支持、由美國遏制法理台獨、讓台灣不再支持美國遏止中國、讓泰、菲兩國將與中國的安全夥伴關係置於與美同盟義務之上。

另中國還希望達成讓越南不再升級與美國的安全夥伴關係、印度與南亞國家不再支持美國遏制中國，包含不再支持美國的自由開放印太政策，並把與中國的外交、貿易與投資置於對美之上。

報告得出一些重要發現。一是中國當局承認與美競爭無可避免，但與美衝突則不必然；二是中國追求的領導國際與以往的大國有別，中國盼成主要是在歐亞、中東與非洲的局部性全球霸權，中國領導的特點是仰賴金融、外交接觸與安全奧援來拓展影響力，海外軍事保持相對溫和。

中國認為與美競爭能否勝出，標準包含：一、避免與美開戰，縱使不排除有限度衝突；二、美國尊重中國做為全球領導的威信；三、美國大致不會再損害中國利益；四、中國在大部分歐亞、中東、非洲地區建立起主宰地位。

五、美國的主宰地位退縮到只在美洲；六、美中根據中國的要求處理分歧；七、美中就中方所定義的重大事項展開合作。

報告認為，中國成功贏得競爭對美國的後果嚴重。無法拉下中國或扭轉未來走下坡，美國經濟前景恐不樂觀、在國際遭邊緣化及形塑全球事務的能力減弱。

報告建議，美國可能需放更多注意力於包含軍事行動在內的北京諸多創造性手法，美國的政策應展現靈敏、有效的領導力削弱中國對美的貶抑力道，減少他國支持北京以損害美國利益的方式改變國際環境。

美軍需保持在中東的軍事存在「有感」，以鞏固美國在印太的立場。另伴隨競爭加劇與拉長，美國的軍事決策者可能要擴大因應潛在與中國偶發衝突的範圍，不只限於像台海等傳統熱點，也應重新評估中國以武力解決像台灣等長年問題的可行性。

報告還建議美國，發展一個含有某種程度具有保證、合作性質的對中戰略，有助讓彼此競爭保持穩定、減少誤判與爆發危險事件的風險。

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