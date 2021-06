遊客亂停車屢勸不聽　農夫開挖土機將車全鏟飛

▲英國農夫不滿遊客亂停車,開挖土機將車全鏟飛 。(示意圖/取自免費圖庫pexels)

實習記者巫彥臻/綜合報導

英國達勒姆郡著名觀光景點巴納德城堡(Barnard Castle),經常有遊客隨意將車停放在附近農場的工作道路上,此狀況頻繁發生,使57歲農夫羅伯特胡伯 (Robert Hooper)無法正常工作,氣得開挖土機將路邊汽車剷除,讓車主相當無言。

根據《每日郵報》(MailOnline)報導,羅伯特於5日再次看到數十輛車停在道路上,大門甚至被堵住,阻礙他的工作。下午5點左右,羅伯特開著挖土機將車子一台台鏟出去,其中一台銀色車,甚至被怪手高舉起再落地,呈現翻車狀態,裸上身的車主在一旁拿著手機錄影,瘋狂踹門也無法阻止他這麼做。

當羅伯特駕駛著挖土機轉身返回農場時,似乎將車主撞倒在地,路上散落著玻璃和碎片。一位民眾告訴《每日郵報》:「他請車主移車數次,但他們似乎不想服從,讓他不堪其擾,所以別無選擇,只能用錢來處理這些惡棍。」

車主見自己的愛車被鏟飛後連忙報警求助,經調查發現,羅伯特會如此生氣除了遊客亂停車以外,還有人闖進農場內生火,破壞農作物,害他的農地被損毀,因此做出報復行為。

