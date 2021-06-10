遊客亂停車屢勸不聽　農夫開挖土機將車全鏟飛

▲英國農夫不滿遊客亂停車，開挖土機將車全鏟飛 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者巫彥臻／綜合報導

英國達勒姆郡著名觀光景點巴納德城堡（Barnard Castle），經常有遊客隨意將車停放在附近農場的工作道路上，此狀況頻繁發生，使57歲農夫羅伯特胡伯 （Robert Hooper）無法正常工作，氣得開挖土機將路邊汽車剷除，讓車主相當無言。

根據《每日郵報》（MailOnline）報導，羅伯特於5日再次看到數十輛車停在道路上，大門甚至被堵住，阻礙他的工作。下午5點左右，羅伯特開著挖土機將車子一台台鏟出去，其中一台銀色車，甚至被怪手高舉起再落地，呈現翻車狀態，裸上身的車主在一旁拿著手機錄影，瘋狂踹門也無法阻止他這麼做。

當羅伯特駕駛著挖土機轉身返回農場時，似乎將車主撞倒在地，路上散落著玻璃和碎片。一位民眾告訴《每日郵報》：「他請車主移車數次，但他們似乎不想服從，讓他不堪其擾，所以別無選擇，只能用錢來處理這些惡棍。」

車主見自己的愛車被鏟飛後連忙報警求助，經調查發現，羅伯特會如此生氣除了遊客亂停車以外，還有人闖進農場內生火，破壞農作物，害他的農地被損毀，因此做出報復行為。

Farmer uses tractor to flip car blocking his drive and almost runs over man in parking rage pic.twitter.com/Gzp9HnNLmj — The Sun (@TheSun) June 9, 2021





