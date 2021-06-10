　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

確診者病逝才過17分鐘…護士偷走她銀行卡「狂刷6筆」全都錄

▲▼護士盜刷病人信用卡。（圖／West Midlands Police）

▲ 巴莎拉特盜刷病人信用卡的畫面被監視器拍下。（圖／West Midlands Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國1月發生一起離譜事件，一名老婦感染新冠肺炎住院，不幸病重身亡。沒想到她過世才不到20分鐘，監視器便拍下護士盜刷她銀行卡的畫面，幾天後還嘗試二度犯案，儘管消費金額都不高，仍在9日被判刑。

《每日郵報》報導，這起事件發生於伯明罕一家醫院，23歲護理人員巴莎拉特（Ayesha Basharat）1月24日在一名83歲女性病人死於新冠肺炎的17分鐘後，用她的銀行卡在院內自動販賣機刷了6筆，購買洋芋片、糖果和汽水等零食，價值約6英鎊（約新台幣234元）。她4天後再到醫院上班時又試圖犯案，但當時卡片已被停用。

警方指出，直到被捕當時，巴莎拉特身上都持有這張卡片。她向警方供稱，卡片是在地上撿到，刷卡時不小心與自己的卡搞混。但調查指出，她本人名下的卡片顏色與死者卡片完全不同，更忽略醫院對病人財物相關規定。巴莎拉特隨後承認犯下虛假陳述及偷竊，2項罪名都在9日被判5個月監禁，緩刑18個月。

院方發言人向《每日郵報》說明，這起事件曝光後，巴莎拉特馬上被停職，院方已採取一切措施支持死者家屬，「我們為患者家屬的遭遇誠摯道歉。這起事件是可恥的，顯然沒有達到我們對員工的標準。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
民進黨常委曝「學姐」也打完疫苗：不會攻擊她該打就打
警轟5槍攔酒駕「2槍打死後座女」　檢起訴：沒把握應放棄開槍
快訊／不只高端疫苗　衛福部曝：聯亞生技預計7月解盲
快訊／嬌生疫苗通過台灣EUA
首例醫護染疫死　三重醫臥室跌倒「到院前死亡」
疫情悶太久　台中7男7女「夜聚」最高罰420萬
國產疫苗「政府採購契約」曝光　高端單劑價格比聯亞貴
創新高！　疫苗接種「嚴重不良事件暴增15起」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊客亂停車屢勸不聽　農夫開挖土機將車全鏟飛

糞坑中挖出一千年前完整雞蛋　送回實驗室時破裂了

確診者病逝才過17分鐘…護士偷走她銀行卡「狂刷6筆」全都錄

全球金融中心「美國穩坐榜首」　台灣排在第19！中國位列第3

蘭德報告：中國尋求主宰全球　美若無法扭轉可能遭邊緣化

南韓準備保護半導體神山！政府研擬讓高科技家電廠員工施打疫苗

她綁床單垂降9F脫逃！　棉被突斷裂「慘叫甩飛」墜地亡

印度季風剛到就降暴雨　破舊民房倒塌慘釀11死8傷

家長注意！抖音正妹片藏恐怖畫面　她熱舞一半「活人遭血腥斷頭」

日疫苗施打破2千萬次！接種中心現爆量預約名額　擬放寬施打對象

原住民司機怨「天氣太熱肚子餓」　內褲換兩件！無奈：怎麼能夠嘛

囂張！國道三寶聚眾飆車、逼車　不明物遮車牌...網驚：似曾相識

高雄7少嗨玩氣球趴！蠟燭排愛心　被警開單問繳費：跟無照一樣？

退職醫護未被錄取遭諷「騙疫苗」　最美魚販劉心語：把人想得太壞

好心肝診所「1285志工偷打疫苗」 股長決定配發！柯文哲怒：送政風

大馬男確診新冠肺炎談「後遺症」　肺部受損戴呼吸管...講話就會喘

許瑋甯、邱澤驚爆假戲真做！　IG「愛心咖啡照」背景疑露餡

賴士葆痛批「打瞌睡沒人同情你」陳時中否認：是中途休息時間

董至成失聯20小時...謝忻「出動整個演藝圈」　驚動熱心里長協尋！他：找到人體不是大體！

砸500萬開健身房！開3天就停業　 收入2500元...苦主：誰比我慘？

遊客亂停車屢勸不聽　農夫開挖土機將車全鏟飛

糞坑中挖出一千年前完整雞蛋　送回實驗室時破裂了

確診者病逝才過17分鐘…護士偷走她銀行卡「狂刷6筆」全都錄

全球金融中心「美國穩坐榜首」　台灣排在第19！中國位列第3

蘭德報告：中國尋求主宰全球　美若無法扭轉可能遭邊緣化

南韓準備保護半導體神山！政府研擬讓高科技家電廠員工施打疫苗

她綁床單垂降9F脫逃！　棉被突斷裂「慘叫甩飛」墜地亡

印度季風剛到就降暴雨　破舊民房倒塌慘釀11死8傷

家長注意！抖音正妹片藏恐怖畫面　她熱舞一半「活人遭血腥斷頭」

日疫苗施打破2千萬次！接種中心現爆量預約名額　擬放寬施打對象

歐陽娜娜捲入連環撞衫！　與2陸女星「複製貼上」白襯衫賣萌

清潔隊員沿街消毒　民眾驚見「防疫破口」！資深警消：確實會發生

陳志朋大陸打疫苗「謝謝母親疼愛」　曝打完反應：就是安全、健康

遊客亂停車屢勸不聽　農夫開挖土機將車全鏟飛

民進黨常委曝「學姊」黃瀞瑩也打完疫苗　「不會攻擊她該打就打」

在家被迫玩醫生遊戲！　病患柴「天天打針」眼神死：什麼時候開學

八點檔奇蹟！《多情》江俊翰「開車撞山壁」領便當殺青…突復活了

端午別返鄉！他PO圖懇求「大家必做3件事」：別讓一家團聚變悲劇

獨／感染「親像一捾粽」忌出遊　松柏嶺受天宮防疫圖網友瘋傳

阿中部長親迎！日企禮讓「負壓隔離艙」先抵台　3周內還有百座到來

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

韓大樓倒塌　活埋公車9死8傷

白人男挑釁亞裔選錯人！　遇到太極宗師一拳就被KO

他「揉紙團」參加紙飛機比賽　直接奪冠

聯亞疫苗被爆後台強硬！為美黑水執行長

真的是AV疫苗！接種站公然播「2女蕾絲片」

金正恩「變瘦了」！驚爆北韓在選繼承人

華郵：拜登政府將買「5億劑輝瑞」捐全世界

3隻比特犬突襲！　她「臉破頸噴血」慘死

斯里蘭卡也要疫苗　日網友：台灣是特別的

印尼麥當勞開賣BTS套餐！外送員擠爆

長髮妹熱舞一半男遭砍頭　抖音流傳血腥影片

蒙面槍手床邊掃射！掃雷組織至少10死12傷

拜登撤銷TikTok、微信禁令　下令進行國安評估

拜登加購5億劑疫苗助100國抗疫　今年先送2億劑

更多熱門

相關新聞

婦人猝逝送驗「新冠確診」　桃園首起死後確診案

婦人猝逝送驗「新冠確診」　桃園首起死後確診案

桃園市王姓婦人本月6日被家人發現在家中猝逝，檢警調查時發現其子與孫子採檢後為確診個案，檢察官率法醫相驗時採集檢體送驗，10日檢驗結果出爐，王婦為確診案例，桃檢指出，這是桃園市第一起死亡後被驗出確診的個案。

高端今年至少量產1千萬劑　目標完成「上億劑」

高端今年至少量產1千萬劑　目標完成「上億劑」

彩券經銷商紓困比照去年！每月最高1萬　補助3個月

彩券經銷商紓困比照去年！每月最高1萬　補助3個月

好心肝違規打疫苗　許金川遭約談

好心肝違規打疫苗　許金川遭約談

員工申請紓困4.0！老闆一聽竟逼上繳

員工申請紓困4.0！老闆一聽竟逼上繳

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎英國疫情

讀者迴響

熱門新聞

阿根廷滅絕40年巨獺現蹤！他驚呆：沒人會相信

護理師竟是老公前任！人妻曝「助產過程驚呆」

快訊／陳時中證實：AZ曾找台灣代工「3億劑疫苗」

快訊／再增28死亡！今日新增263例本土個案

獨／新光三越站前店3櫃姐確診！上班20天狂咳

台南World Gym燈火通明！警揪「3櫃台+4教練」群聚

衛福部徵人才開超高薪資　只要做3件事

基隆警注射AZ疫苗後倒地　護理師：快叫救護車

三重診所醫驚傳染疫亡！指揮中心回應

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

醫：疫情嚴重失控原因是「雙盲」　給這位市長99分

劉沛帶妻回國待產　親吐「2大原因」

快訊／北市推「你上工 我加薪」　全職勞工就業滿3個月就給2萬

墾丁大街人淨空　罕見野生動物回來了

韓大樓倒塌　活埋公車9死8傷

更多

最夯影音

更多
原住民司機怨「天氣太熱肚子餓」　內褲換兩件！無奈：怎麼能夠嘛

原住民司機怨「天氣太熱肚子餓」　內褲換兩件！無奈：怎麼能夠嘛
囂張！國道三寶聚眾飆車、逼車　不明物遮車牌...網驚：似曾相識

囂張！國道三寶聚眾飆車、逼車　不明物遮車牌...網驚：似曾相識

高雄7少嗨玩氣球趴！蠟燭排愛心　被警開單問繳費：跟無照一樣？

高雄7少嗨玩氣球趴！蠟燭排愛心　被警開單問繳費：跟無照一樣？

退職醫護未被錄取遭諷「騙疫苗」　最美魚販劉心語：把人想得太壞

退職醫護未被錄取遭諷「騙疫苗」　最美魚販劉心語：把人想得太壞

好心肝診所「1285志工偷打疫苗」 股長決定配發！柯文哲怒：送政風

好心肝診所「1285志工偷打疫苗」 股長決定配發！柯文哲怒：送政風

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面