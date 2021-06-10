確診者病逝才過17分鐘…護士偷走她銀行卡「狂刷6筆」全都錄

▲ 巴莎拉特盜刷病人信用卡的畫面被監視器拍下。（圖／West Midlands Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國1月發生一起離譜事件，一名老婦感染新冠肺炎住院，不幸病重身亡。沒想到她過世才不到20分鐘，監視器便拍下護士盜刷她銀行卡的畫面，幾天後還嘗試二度犯案，儘管消費金額都不高，仍在9日被判刑。

《每日郵報》報導，這起事件發生於伯明罕一家醫院，23歲護理人員巴莎拉特（Ayesha Basharat）1月24日在一名83歲女性病人死於新冠肺炎的17分鐘後，用她的銀行卡在院內自動販賣機刷了6筆，購買洋芋片、糖果和汽水等零食，價值約6英鎊（約新台幣234元）。她4天後再到醫院上班時又試圖犯案，但當時卡片已被停用。

警方指出，直到被捕當時，巴莎拉特身上都持有這張卡片。她向警方供稱，卡片是在地上撿到，刷卡時不小心與自己的卡搞混。但調查指出，她本人名下的卡片顏色與死者卡片完全不同，更忽略醫院對病人財物相關規定。巴莎拉特隨後承認犯下虛假陳述及偷竊，2項罪名都在9日被判5個月監禁，緩刑18個月。

院方發言人向《每日郵報》說明，這起事件曝光後，巴莎拉特馬上被停職，院方已採取一切措施支持死者家屬，「我們為患者家屬的遭遇誠摯道歉。這起事件是可恥的，顯然沒有達到我們對員工的標準。」

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