南韓準備保護半導體神山！政府研擬讓高科技家電廠員工施打疫苗

▲南韓考慮讓三星、SK海力士、LG電子等重點企業員工從7月起施打新冠疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年2月底開始新冠疫苗大規模接種後，截至今（10）日上午11時已累計超過1000萬人完成一次接種。隨著接種計畫逐漸步上正軌，南韓政府考慮從7月起優先開放三星電子、SK海力士、LG電子、三星電器等企業人員施打疫苗，確保國內半導體、高科技資訊、家電產業能擺脫停工威脅，保住國家重要經濟命脈。

根據韓媒《每日經濟》報導，南韓政府與產業界消息人士昨（9）日指出，雇用勞動部與疾病管理廳正在研擬新一波疫苗施打計畫，考慮將上述國內半導體、家電、IT資訊、零件設備等產業工作人員納入接種名單，從7月起向設有醫療診間與常駐醫療人員的企業分配莫德納疫苗與注射器，同時中央正透過各地方政府的雇用勞動廳進行企業疫苗接種意願與需要調查。

初步擬定的計畫針對國家重點產業，尤其是一旦因出現確診而停工，恐怕重創國家經濟命脈的重要產業，從7月起其工作人員無論年齡，將可在辦公地點的醫療設施內接種疫苗。政府關係人士表示，「仍在與相關部門研擬方案，目前尚未有確定的具體事項。」

據悉，南韓政府計畫將在今年下半季、7月起開放一般成年人接種新冠疫苗，不過仍以50多歲人士為優先。儘管南韓政府此舉可幫助重點產業擺脫停工危機，但恐怕受外界指責是否為圖利特定企業。

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