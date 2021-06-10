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家長注意！抖音正妹片藏恐怖畫面　她熱舞一半「活人遭血腥斷頭」

▲▼ TikTok流傳恐怖影片。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 若在抖音上滑到這段女孩跳舞的影片，千萬不要點開。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

本土疫情持續延燒，各級學校「停課不停學」，學童使用3C時間大增。若孩子喜歡上網看各種影片，家長恐怕得多加注意。近來國外社交媒體上出現一段恐怖影片，剛開始是一名身穿運動服的女孩在跳舞，看來毫無異狀，未料幾秒後突然變成一名男子被斬首的殘忍畫面，被刪除後還有其他帳號不斷重新上傳，令其他用戶飽受驚嚇。

《每日郵報》10日報導，這段影片最初由TikTok（抖音國際版）用戶@mayenggo3上傳，畫面中一名身穿黑色背心及白色短褲的女子在鏡頭前跳舞，幾秒後場景卻切換成一間血淋淋的浴室，接著一群說西班牙文的男人當場砍下一名年輕男子的頭。該用戶帳號現已被刪除，影片中的女孩、受害者與其他男子的身分尚未確認。

許多網友偶然滑到這段影片，沒想到會看到血腥畫面，嚇得在推特發文警告，「有用TikTok的人請小心，有人上傳一段砍頭的影片，最早的影片被刪了，但有其他帳號重新上傳」、「TikTok上有真人被斬首的畫面」、「如果你在TikTok上看到黑長髮、穿黑背心和白色短褲的年輕女子跟著Doja Cat的歌跳舞，請馬上滑掉」。

這起事件引發網友怒火，要求TikTok加強安全措施。該公司一名發言人表示，最早的影片已經被刪除，且系統未來會自動審查，任何人都無法再上傳這段影片，並向所有看到影片的用戶及工作人員道歉。

根據《新聞週刊》，這段血腥影片2019年以來在許多網站上流傳，據稱受害者為一名19歲墨西哥男孩。TikTok的AI服務器會自動掃描影片內容，但用戶仍可透過反覆更改影片格式並加入圖像內容的手段來騙過AI。該影片目前已被加入TikTok的Hashbank系統，未來系統在用戶發布影片前會自動偵測，避免同樣事件再度發生。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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