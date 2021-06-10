日疫苗施打破2千萬次！接種中心現爆量預約名額　擬放寬施打對象

▲日本設立大規模疫苗接種中心。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本官方證實，境內接種新冠疫苗截至9日突破2000萬次，平均下來單日施打數超過70萬次，已知65歲以上長者接受首劑疫苗施打約27.3%。與此同時，東京大阪的大規模接種中心預約施打名額在過去2週出現許多空缺，為了加速疫苗施打，政府現正研擬放寬接種對象居住地、年齡等限制。

綜合共同社、日本經濟新聞等報導，首相菅義偉9日喊出要在11月之前讓所有希望接種疫苗的人民完成施打，在政府2月開放480萬名醫療人員優先接種後，在4月開始針對65歲以上長者接種。隨著輝瑞疫苗、莫德納疫苗相繼開打，現已至少1522萬人接種第一劑，其中516萬人已完成2劑接種。

翻開數據，日本以輝瑞BNT疫苗為接種大宗，共計2006萬次，而莫德納疫苗則是32萬次；近期平均單日接種次數超過70萬次，其中以6月7日的一天79萬次最多，65歲以上長者完成首劑施打約佔27.3%，其中完整施打2劑者約3.8%。

為了加速疫苗接種速度，政府在東京、大阪開設大規模接種中心，並由自衛隊扛起65歲以上高齡族群疫苗施打業務，但本月14日至27日的預約狀況不如預期，東京有11.3萬個名額無人預約（約8成），大阪則有4.8萬個（約7成），當局現正研擬放寬接種對象居住地與年齡等限制，討論是否把預約對象擴大至全國。

然而如今東京、大阪等地均處於緊急事態，在政府要求民眾避免跨縣移動的狀態下，官房長官加藤勝信10日對此表示，疫苗施打是應對傳染病的關鍵手段，大眾往返會場期間理應確實做好防疫措施。

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