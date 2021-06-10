AZ疫苗又爆「血小板減少」另一罕見副作用　出血造成大量瘀斑

▲AZ疫苗先前曾有血栓疑慮，英國研究學者又發現另一種與AZ疫苗有關的出血性疾病。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

由英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發的AZ疫苗，接種後有極微小的機率會出現血栓的罕見副作用（疫苗誘發的血栓與血小板低下症，VITT），然而，英國愛丁堡大學專家最近發現AZ疫苗可能與另一種出血疾病有關，導致皮膚出現深紅色或紫紅色的血塊瘀點。

根據英國《每日郵報》報導，愛丁堡大學針對540萬名蘇格蘭民眾研究發現，接種AZ疫苗後有百萬分之11的機率會出現「特發性血小板減少性紫癜」（Idiopathic thrombocytopenic purpura，ITP）的罕見副作用，大約每10萬人中就有1人皮膚會有輕微瘀傷，並留下一些紫紅色的點狀皮疹，與注射流感、B型肝炎或德國麻疹等疫苗造成的ITP發病率類似。

▲特發性血小板減少性紫癜（Idiopathic thrombocytopenic purpura，ITP）。（圖／取自維基百科創用CC／作者User:Hektor）

報導指出，研究人員分析了12月8日到4月14日之間注射AZ疫苗的170萬人，與接種輝瑞疫苗的80萬人，檢查疫苗接種者是否有過凝血或出血疾病的狀況，再將其與未接種者比較，施打AZ疫苗者4周後都可能有發生ITP的風險，但輝瑞則未出現類似病例。研究作者謝赫（Aziz Sheikh）教授稱，與AZ疫苗可以挽救生命的明顯益處相比，出現ITP、血栓和出血疾病的風險非常小。

報導提到，ITP是一種免疫系統破壞血小板，而負責凝血功能的血小板減少後造成的出血性疾病。英國約有3到4千人患有ITP，患者的平均年齡為69歲，且通常至少有一種潛在的健康問題，例如心臟病或糖尿病等。伯明罕大學醫院血液學家萊斯特（Will Lester）博士表示，ITP通常是「可控的」，致死風險也非常小，目前沒有「任何一種」新冠肺炎疫苗有被證實風險高於其他疫苗。

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