Delta變種病毒佔英國確診6成　佛奇：美國恐再度失控

▲印度Delta變種肆虐英國。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

印度「Delta」變種病毒肆虐全球，拜登與首席顧問佛奇（Anthony Fauci）博士近日警告，此毒株傳染性極高，特別在年輕群體中，目前更躍升成英國主要毒株，佔新增確診人數的60％，年輕人應儘速接種疫苗，保護自己與大眾。

世界衛生組織（WHO）指出，Delta變種病毒株「B1.617.2」自去年10月在印度發現，已快速蔓延全球62個國家，目前更成為英國主要病毒株。

佛奇博士強調，「Delta」病毒株在已取代英國「Alpha」毒株，佔英國新增確診病例的60%，特別是12歲至20歲年輕人群體中，美國檢測病例也出現6%以上「Delta」病毒株，實際數字可能更高，「我們絕對不能重蹈英國覆轍。」

美國現已施打逾3億劑疫苗，包括63.4%民眾至少接種一劑，53%民眾完成2劑，正朝拜登7月「70%民眾至少接種一劑疫苗」目標邁進。針對大批未接種疫苗年輕人，拜登更在推特呼籲，「各位，Delta病毒傳染力非常高，特別在年輕群體中，如果你還年輕，且未接種疫苗，這是你的機會，請保護自己和身邊的人。」