Delta變種病毒佔英國確診6成　佛奇：美國恐再度失控

實習記者徐于文/綜合外電報導

印度「Delta」變種病毒肆虐全球,拜登與首席顧問佛奇(Anthony Fauci)博士近日警告,此毒株傳染性極高,特別在年輕群體中,目前更躍升成英國主要毒株,佔新增確診人數的60%,年輕人應儘速接種疫苗,保護自己與大眾。

世界衛生組織(WHO)指出,Delta變種病毒株「B1.617.2」自去年10月在印度發現,已快速蔓延全球62個國家,目前更成為英國主要病毒株。

佛奇博士強調,「Delta」病毒株在已取代英國「Alpha」毒株,佔英國新增確診病例的60%,特別是12歲至20歲年輕人群體中,美國檢測病例也出現6%以上「Delta」病毒株,實際數字可能更高,「我們絕對不能重蹈英國覆轍。」

美國現已施打逾3億劑疫苗,包括63.4%民眾至少接種一劑,53%民眾完成2劑,正朝拜登7月「70%民眾至少接種一劑疫苗」目標邁進。針對大批未接種疫苗年輕人,拜登更在推特呼籲,「各位,Delta病毒傳染力非常高,特別在年輕群體中,如果你還年輕,且未接種疫苗,這是你的機會,請保護自己和身邊的人。」

Folks, the Delta variant — a highly infectious COVID-19 strain — is spreading rapidly among young people between 12 and 20 years old in the U.K. If you’re young and haven’t gotten your shot yet, it really is time. It’s the best way to protect yourself and those you love.