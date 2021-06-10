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梅根夫婦退王室傷了爹的心　改將重心放在女兒身上

▲▼哈利,梅根,黛安娜王妃。（圖／達志影像）

▲哈利與梅根。（圖／達志影像）

實習記者巫彥臻／綜合報導

梅根與哈利移居加州一年半了，他們仍對王室的不支持感到困擾，尤其是王儲查爾斯，因雙方無法達到共識而耿耿於懷，但他們試圖把重心放在剛出生的女兒「Lili」身上，好好經營他們在美國建立的家庭。

根據《浮華世界》（Vanity Fair）報導，已故黛安娜王妃的前聲音和儀態教練皮爾斯（Stewart Pearce）說，梅根夫婦起初會和王室鬧翻，是因缺乏宮務人員的支持，又漸漸和哈利父親查爾斯失去聯繫所導致，他補充說，查爾斯是一位非常體貼、敏感的人，他會自動遠離充滿情緒的情況，讓彼此都冷靜後才會做出適當的回應。

哈利3月接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，5月上好萊塢演員謝巴德（Dax Shepard）主持的播客節目，他都不避諱的表示和父親的關係變得緊張，且在宣布要淡出王室時，爸爸就不接他的電話了，但同時也了解父母所經歷的痛苦和苦難，讓他想嘗試打破對自己家庭的傷害循環。

哈利和梅根的女兒全名為「Lilibet Diana Mountbatten-Windsor」，除了Lilibet這個名字來自伊莉莎白二世之外，Diana則是用以紀念黛安娜王妃。皇家歷史學家羅伯特.萊西（ Robert Lacey）表示，戴安娜王妃去世後，伊莉莎白二世就像是哈利和威廉的繼母，哈利為女兒取的名字是在致敬和祖母有長久的聯繫。萊西也說道，我們都專注於威廉可能繼承王位，但現在應該意識到建立王室情感關係的重要性，以及彼此直接溝通的能力。

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