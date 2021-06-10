吃宵夜大吵！老闆娘怒切花心夫命根　丟入油鍋做「炸雞」

▲女子不但切下丈夫命根，還拿去炸。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名33歲人妻和丈夫大吵一架後，不但殘忍將人殺害，還切下對方生殖器丟入油鍋中做成「炸雞」，警方上門時，在現場發現男子全裸且被肢解的遺體，立即將女子逮捕。

事件7日凌晨4時發生在聖貢薩洛市(Sao Goncalo)，33歲女子達亞娜(Dayane Cristina Rodrigues Machado)因為涉嫌殺害丈夫安德烈(Andre)被捕。警方表示，達亞娜與安德烈在一起長達10年，雖然2人已經分居2年，不過仍一起經營披薩店，並且共同養育2名孩子，當天凌晨2人去吃宵夜時大吵一架，後來便發生這起慘案。

死者的姊姊桑托斯(Adriana Santos)對外控訴，達亞娜為了報復外遇丈夫，所以殺死了安德烈。不過被告的辯護律師卻表示，達亞娜當時生命遭到安德烈威脅，才會自衛殺人，「安德烈不能接受2人的關係已經結束，說如果達亞娜不能和他在一起，那也不能和任何人在一起」。

達亞娜的家屬也向警方作證，安德烈有情緒管理問題，2人時常吵架，警方之前也曾接到女方報案。目前本案仍在調查中，達亞娜被控謀殺和破壞遺體等罪。