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G7峰會媒體入住飯店發現可疑包裹　百人急疏散

▲▼ G7峰會在即，許多媒體入住Falmouth Hotel。（圖／翻攝自推特Falmouth Hotel）

▲G7峰會在即，部分媒體入住法爾茅斯飯店（Falmouth Hotel）。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

G7峰會將於11日在英國西南部康瓦爾郡（Cornwall）海岸城鎮舉辦，美國總統拜登也已抵達英國。但就在10日凌晨3時許，峰會舉辦地點附近的飯店接獲有可疑包裹的通報，緊急疏散約莫百人，所幸事後證實是虛驚一場。

綜合路透、倫敦「標準晚報」（Evening Standard）報導，G7峰會是近2年來主要發達經濟體領導人的首次面對面會議，維安工作勢必要做到滴水不漏。隨著峰會將在11日至13日登場，大批媒體陸續來到距離峰會地點卡比斯灣飯店（Carbis Bay Hotel）40分鐘車程外的法爾茅斯（Falmouth），準備在峰會期間進行採訪報導。

當地的法爾茅斯飯店（Falmouth Hotel）是各國媒體入住的飯店，但就在10日凌晨3時15分左右，突然傳出飯店內發現可疑包裹的通報，警察、飯店工作人員緊急疏散約莫100名的入住賓客，爆裂物處理小組趕抵現場處理，也拉起100公尺長的封鎖線。

經調查，警方已確認並無危險性，被疏散的飯店客人可返回房間，相關刑事調查已經展開。

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