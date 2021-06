G7峰會媒體入住飯店發現可疑包裹　百人急疏散

▲G7峰會在即,部分媒體入住法爾茅斯飯店(Falmouth Hotel)。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

G7峰會將於11日在英國西南部康瓦爾郡(Cornwall)海岸城鎮舉辦,美國總統拜登也已抵達英國。但就在10日凌晨3時許,峰會舉辦地點附近的飯店接獲有可疑包裹的通報,緊急疏散約莫百人,所幸事後證實是虛驚一場。

綜合路透、倫敦「標準晚報」(Evening Standard)報導,G7峰會是近2年來主要發達經濟體領導人的首次面對面會議,維安工作勢必要做到滴水不漏。隨著峰會將在11日至13日登場,大批媒體陸續來到距離峰會地點卡比斯灣飯店(Carbis Bay Hotel)40分鐘車程外的法爾茅斯(Falmouth),準備在峰會期間進行採訪報導。

當地的法爾茅斯飯店(Falmouth Hotel)是各國媒體入住的飯店,但就在10日凌晨3時15分左右,突然傳出飯店內發現可疑包裹的通報,警察、飯店工作人員緊急疏散約莫100名的入住賓客,爆裂物處理小組趕抵現場處理,也拉起100公尺長的封鎖線。

經調查,警方已確認並無危險性,被疏散的飯店客人可返回房間,相關刑事調查已經展開。

