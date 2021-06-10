糞坑中挖出一千年前完整雞蛋　送回實驗室時破裂了

▲從糞坑中出土的完整雞蛋。（圖／擷取自Israel Antiquities Authority）

實習記者陳培鈞／綜合報導

以色列文物局（Israel Antiquities Authority）的考古團隊周三宣布，在亞夫尼 （Yavne）的一座遺址糞坑內發現一顆約長6公分、來自1000年前的雞蛋，但這顆蛋在送回實驗室的過程中破裂。此外，考古學家還在糞坑挖出3個骨娃娃，並推測它們可能是1000年前的玩具。

根據《每日郵報》報導，這座遺址位在亞夫尼，是拜占庭時期的軍工業複合建築，而雞蛋則是在該建築的糞坑內挖出來的，約有6公分長，剛出土時保存良好，僅外觀有些許裂痕，沒有任何碎片剝落，但在送往實驗室時不幸碎裂。

▲從糞坑中挖出的3個人偶。（圖／擷取自Israel Antiquities Authority）

古代家禽專家李佩里加爾（Lee Perry Gal）表示，過去曾在耶路撒冷的大衛城（City of David）、地中海東岸的凱撒利亞（Caesarea）發現破碎的蛋殼，但由於雞蛋很脆弱，很難挖出保存完整的雞蛋，這顆雞蛋幾乎沒有蛋黃，或許本來就是空的，研究人員透過提取蛋殼DNA，獲取更多信息。

考古學家阿拉（Alla Nagorsky）提到，即使是現在，雞蛋也很難長時間保存，一想到這來自1000年前的雞蛋，就覺得神奇，但雞蛋為何落入糞坑，目前還是不得而知。此外，考古團隊還在糞坑挖出3個骨娃娃，並推測它們可能是1000 年前的玩具，在阿拉伯帝國向外擴張時出現。