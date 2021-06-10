陳建仁接受外媒專訪　台灣已防疫疲勞！首2周「確實是一場災難」

▲前副總統陳建仁接受外媒專訪時提到，台灣這波疫情爆發初期度過了「災難的2個星期」。（圖／記者林敬旻攝）

記者張寧倢／編譯

前副總統、前衛生署長陳建仁接受半島電視台（Al Jazeera）專訪時表示，由於台灣「防疫疲勞」人們已放鬆警惕，加上原本的新冠肺炎專責與隔離病房都開始用於其他病患，導致病例爆發時醫療設備不堪負荷，台灣這波疫情的首2周確實是「一場災難」。

陳建仁在專訪中提到，從4月份的華航諾富特員工感染引爆疫情，雖然現在病例曲線趨於平穩，但英國變種病毒（Alpha variant）已經在台灣社區流行（endemic）與傳播，「現在要完全消滅病毒非常、非常困難。」他更直言，疫情爆發最初2周確實是「一場災難」，太多人感染病毒，太多人衝出門去篩檢，但社區採檢站根本還沒準備好，甚至連醫院也是。

陳建仁表示，台灣在2020年阻斷了病毒傳播，而且效果非常成功，但後期開始「防疫疲勞」，人們對疫情感到厭倦，在某種程度上放鬆意識，而抗疫之戰的下半場台灣因為缺少疫苗打得很辛苦。起初，台灣每家醫院都有新冠肺炎專責病房或隔離室，但因為一直沒有病例，這些病房都將隔離室都轉給其他患者使用。幸運的是，2周之後社區開始建立篩檢站，越來越多隔離病房可用。

對於如何解決疫情危機，陳建仁認為，唯一的方法就是接種疫苗，讓每個人產生抗體，必須盡快實施大規模接種，不只是台灣，全球都是如此。陳建仁希望能在8月底之前，讓1500萬台灣民眾注射至少一劑疫苗，屆時疫情可能會得到更好的控制，若順利的話，期盼台灣能回歸正常的生活。

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