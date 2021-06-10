美防疫規範鬆綁　醫警告：入秋恐迎「最嚴重流感」災情！　

▲專家警告美國在秋天可能迎來最嚴重流感災情。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

過去一年多全球壟罩在新冠肺炎疫情之下，出門戴口罩、勤洗手並保持社交距離逐漸成為習慣，這也讓每年秋季來襲的「流感」在過去這段時間幾乎匿蹤。隨著疫苗接種率上升，人們開始脫掉口罩回歸日常生活時，就有醫生擔心流感會再度達到顛峰，甚至在今年秋季會迎接史上最嚴重的流感災情。

根據CNN報導，新冠肺炎疫情在全球造成370萬人死亡，但醫生也注意到，美國今年只有一名兒童死於流感，而這個數字在2019年至2020年間是144名孩童死亡，且美國的流感病例通常是以千萬計算，但今年只有數千例。

美國田納西州聖裘德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）流感專家韋比（Richard Webby）表示，不論有無實施防疫封鎖的國家，在今年流感病例都顯著下降，確切原因還無法證明，但大部分的專家都認為，民眾日常防疫措施阻止了流感傳播，但也有可能是新冠病毒以某種方式干擾了流感。

不過，韋比認為流感傳播停滯只是暫時的，很有可能在今年秋天捲土重來，「最嚴重的流感季節可能即將來臨。」因為疫苗接種率提高，人們開始脫掉口罩湧入度假勝地，並開始回歸家庭和朋友聚會，但流感等其他呼吸道疾病不會就此消失，它們仍會透過空氣、飛沫傳染。

▲解封後人們不再戴口罩也未保持社交距離讓流感更容易傳播。（圖／路透）



北卡羅來納大學公衛學院流感專家艾洛（Allison Aiello）指出，「許多人不戴口罩、為保持社交距離，肯定會造成呼吸道感染疾病增加，預計會有一波嚴重增長，且會在秋季爆發，因為孩子們也準備重返校園。」

艾洛也提到另一個流感爆發的可能，那就是人類的免疫系統其實會因為每年接觸流感病毒而增強，儘管這個理論未受到充分證實，但仍有警戒效果，「當一個人有段時間沒有生病，之後若是感染可能會覺得症狀更加嚴重。」

據統計，每美國約有8％的人口會染上流感，但依照季節不同，比例約在3％至11％之間，每年大約會導致1.2萬至6.1萬人死亡；但在2019至2020年間，美國只有3800萬人得到流感，其中2.2萬人死亡，算是相對溫和的一年。

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