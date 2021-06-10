研究：變種病毒削弱輝瑞疫苗保護力　需追加施打

▲輝瑞疫苗。（圖／路透社，下同）

文／中央社倫敦9日綜合外電報導

刊於權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的一份研究顯示，輝瑞&BNT新型冠狀病毒疫苗的抗體水平，在面對變種病毒時都會降低，有必要為脆弱族群追加施打。

美國科學促進會（AAAS）的醫學新聞網「優睿科」（EurekAlert!）報導，這份研究是由英國「法蘭西斯克利克研究中心」（Francis Crick Institute）與倫敦大學學院附設醫院「生物醫學研究中心」（UCLH Biomedical Research Centre）所做，6月3日刊於刺胳針期刊。

研究結果還顯示，接種輝瑞（Pfizer）&BioNTech疫苗者體內的抗體水平，會隨年齡增長與時間拉長而降低，為脆弱族群今年秋天需追加施打提供又一佐證。

報導指出，這是到目前所刊出、與疫苗抗體能力面對最新變種病毒相關研究裡，規模最大的一項。研究人員已將研究發現提交英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）等單位，作為人們接種1劑或完整2劑輝瑞&BNT疫苗後，面對變種病毒時的保護力相關研究依據。

研究人員分析250名接種輝瑞&BNT者的血中抗體，受試者不是接種完第1劑3個月，就是打完第1劑3個月後施打第2劑。研究人員用法蘭西斯克利克研究中心研發的最新高精準度檢測方式，檢驗疫苗面對各種新型冠狀病毒的中和抗體能力。

研究人員發現完整接種2劑輝瑞&BNT疫苗者，中和抗體水平面對Delta變種病毒（首度現蹤於印度的變異株）時，比面對原始病毒株弱5倍以上。重要的是，若只接種1劑，抗體反應會更弱。

研究發現，只接種1劑輝瑞&BNT疫苗，79%的受試者驗出對原始病毒有足供量化的中和抗體反應，但面對Alpha變種（首現於英國的變異株）時降為50%，面對Delta變種時降為32%，面對Beta變種（首現於南非的變異株）更僅剩25%。

抗體水平對所有變異病毒株都會隨時間下降，但目前看不出與性別或身體BMI值的關聯。研究人員表示，他們也在就接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津（Oxford）疫苗者做相同的研究，檢驗AZ疫苗面對變種病毒的保護力。

倫敦大學附設醫院傳染病顧問醫師沃爾（Emma Wall）是這份研究的高級臨床研究員，他說：「最重要的是應確保疫苗能維持足夠保護力，盡可能壓低確診需住院人數。我們的研究顯示，最佳之道是盡快施打第2劑，及對免疫力遇到變種病毒時不夠者追加施打。」

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