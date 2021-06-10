金正恩神隱1個月「變瘦了」！37萬名錶露餡　他驚爆北韓在選繼承人

▲金正恩今年6月初主持政治局會議，被發現身型比先前更消瘦。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩神隱近一個月，直到今年6月初才再次在勞動黨政治局會議亮相，不過當官媒公佈現場主持會議時的照片，卻讓外媒驚呆，因為金正恩似乎比先前更加消瘦，就連情報當局也注意到此一現象，其中最有利的證據之一，便是金正恩平常配戴的瑞士IWC萬國錶，扣帶比先前扣得更緊。

根據《韓聯社》報導，南韓統一部表示，目前未有跡象顯示金正恩健康狀態異常，認為「金正恩減重」的因素與健康問題無關。

美國專門分析北韓時事的媒體《NK News》指出，金正恩今年6月初主持勞動黨政治局會議時的相片，與今年3月、去年11月出席公開活動時的模樣相比，體重明顯下降，而最有力的關鍵證據就在金正恩平時配戴，價值1萬1700瑞士法郎（近新台幣37萬元）的瑞士Iwc萬國錶「Portofino Automatic」。

光是對照去年11月與今年4月、6月的3張相片，能發現金正恩手腕的扣帶比先前扣得更緊。

▲從金正恩手腕配戴的瑞士名錶，可以觀察其體重可能正在逐漸減輕。（圖／翻攝自NK News）

南韓國家情報院去年11月在國會情報委員會報告時，曾表示金正恩從2011年上位後，體重平均每年穩定增長6至7公斤，直到2019年已飆增至估計140公斤；不過專家們在最近的分析指出，金正恩的體重已獲得明顯下降。據悉，今年37歲的金正恩身高為170公分。

美國麻省理工學院盒子事務專家兼副教授納蘭（Vipin Narang）接受專訪時表示，「如果金正恩是為了變得更加健康，而刻意減重的話，那麼有可能是與他想要改變在國內的地位有關。不過如果是健康因素的話，可能也顯示北韓已悄悄在幕後進行繼承人選定工作，此過程可能會為外部世界招致問題。」

英國《衛報》（The Guardian）分析，北韓在經歷全球新冠疫情後，面對糧食銳減問題、一連串經濟危機。

▲金正恩6月7日主持勞動黨中央委員會與道級黨委會幹部會議。（圖／路透社）

美國特種作戰司令部某消息人士則表示，「金正恩減重，的確是值得情報當局關注的一條線索，目前雖未能具體釐清金正恩的確切狀態，不過現在起得需密切關注。」

另外報導指出，金正恩去年4月罕見缺席太陽節（金日成冥誕）參謁，神隱達23天，導致外媒紛紛推測金正恩恐怕正進行心臟導管手術，甚至在手術途中病逝，直到5月1日才出席順川磷肥料廠的剪綵儀式。專家警告，金正恩仍須注意「過度肥胖」引起的健康問題。

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