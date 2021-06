貝佐斯的火箭被嘲「像巨大陰莖」　網友笑翻：坐假陽具燃燒升天！

記者張寧倢/編譯

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)近年來將重心轉移至太空探索公司藍色起源(Blue Origin),先前更宣布將在7月20日進行首趟載人太空任務,然而「新謝帕德號」(New Shepard)火箭曝光後,許多網友在推特上嘲諷,火箭的外型就像是一個巨大陽具。

▲貝佐斯的太空探索公司藍源(Blue Origin)宣布將公開拍賣「新謝帕德號」(New Shepard)火箭其中一個座位。(圖/路透)

根據美國《紐約郵報》報導,貝佐斯7日更宣布,他將親自參加7月20日藍色起源的首次太空旅遊任務,過程大約10分鐘,同行的還有他的弟弟馬克(Mark Bezos),其中一個旅客名額則將透過拍賣競標選出。然而,電視節目《美國達人秀》前評審摩根(Piers Morgan)在推特上發文讚美貝佐斯之後,下面網友留言全開始歪樓。

