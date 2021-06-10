貝佐斯的火箭被嘲「像巨大陰莖」　網友笑翻：坐假陽具燃燒升天！

記者張寧倢／編譯

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近年來將重心轉移至太空探索公司藍色起源（Blue Origin），先前更宣布將在7月20日進行首趟載人太空任務，然而「新謝帕德號」（New Shepard）火箭曝光後，許多網友在推特上嘲諷，火箭的外型就像是一個巨大陽具。

▲貝佐斯的太空探索公司藍源（Blue Origin）宣布將公開拍賣「新謝帕德號」（New Shepard）火箭其中一個座位。（圖／路透）

根據美國《紐約郵報》報導，貝佐斯7日更宣布，他將親自參加7月20日藍色起源的首次太空旅遊任務，過程大約10分鐘，同行的還有他的弟弟馬克（Mark Bezos），其中一個旅客名額則將透過拍賣競標選出。然而，電視節目《美國達人秀》前評審摩根（Piers Morgan）在推特上發文讚美貝佐斯之後，下面網友留言全開始歪樓。

摩根附上「新謝帕德號」的照片推文，讚賞貝佐斯的膽量（balls）足以媲美他的大腦，沒想到下面立刻有人回覆，「從火箭的形狀看來，比較像是睪丸（balls）掉下來」、「那有可以媲美這艘火箭的睪丸（balls）嗎？」，揶揄火箭外觀看起來就像巨大的陽具。

Madness flying about in a tin can shaped like a penis. — john friel (@johnfri05170826) June 7, 2021

然而，此番玩笑話一發不可收拾，越來越多網友在推特留言或發文，「我看完這張照片，一秒就想到陰莖」、「這基本上就是一個巨大又會燃燒的太空假陽具」、「先不管睪丸，這火箭長得就很像巨大的性玩具」、「他們將在一個形狀像陰莖的金屬罐頭裡進行瘋狂的飛行」，還有一名網友開玩笑地把火箭命名為USS Phallic（美國陽具號）。

▼貝佐斯創辦的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）公布火箭內部座艙設計。（圖／路透）

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