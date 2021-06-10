全球金融中心「美國穩坐榜首」　台灣排在第19！中國位列第3

▲英國智庫研究顯示，美國是全世界最大的金融中心，圖為華爾街的紐約證券交易所。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

總部位於倫敦的智庫New Financial發布研究顯示，美國穩居全球金融中心排行的第1名，且與排名第2的英國差距甚遠，遙遙領先全球。第3名則由中國這個龐大的經濟體拿下，領先日本、香港與法國等，亞洲地區國家在前20名中佔了8個，台灣則位列第19名。

根據路透社報導，New Financial於10日公布全球金融中心指數（global financial centres index），其中美國以總體得分84分穩居全球金融中心之首，英國35分的2倍以上。另外，脫歐對倫敦金融城帶來的潛在影響，引發了有關不同金融中心相對優、劣勢的討論，但英國對德、法兩國的優勢，輕鬆超越了脫歐的衝擊，英國整體分數是法國、德國與盧森堡的將近3倍。

報告指出，中國是全球第3大金融中心，憑藉國內龐大的金融部門彌補了相對疲弱的國際金融活動，整體總分達29分，領先了日本（19分）、香港（14分）與法國（13分）。New Financial指出，世界前10大金融中心之中，亞太地區佔了4個，前20名之中則佔8個，是自2016年以來最快的成長。

根據《經濟日報》報導，台灣此次排名持平在第19位，總體得分為3分，分別在國內金融活動拿到5分、國際金融活動1分，以及廣泛環境59分。路透稱，New Financial根據65個市場從2016年至2019年的數據做評比，與Z/Yen Group等類似調查的結果相呼應，但New Financial更側重於實質的國內和國際金融活動，而不是商業和監管環境等定性因素。

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