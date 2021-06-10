Delta病毒傳播力比Alpha強60％！　WHO：恐需數年才能控制疫情

▲Delta變異毒株持續擴散，WHO警告還需花費數年才能平息疫情。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）美洲分支「泛美衛生組織」（PAHO）秘書長艾蒂恩（Carissa Etienne）9日表示，由於新冠肺炎疫情傳播速度未歇，加上Delta變種病毒（印度變種）的傳播力更強，讓各國的經濟和衛生條件持續拉大，「可能要再耗費數年的時間，疫情才會完全平息。」

艾蒂恩在記者會中表示，上星期全球新增120萬例確診、3.4萬人病歿，而目前全球死亡人數最多的5個國家是美國、印度、巴西、墨西哥和秘魯，其中美洲就佔了4個，「如果照目前的傳播速度下去，我們地區的健康衛生、社會和經濟將會進一步擴大，我們要在美洲控制疫情可能還需要很多年。」

根據《路透》報導，英國倫敦帝國學院流行病學家佛格森（Neil Ferguson）表示，Delta病毒的傳播力據信超出Alpha病毒（英國變種）60％以上。英國公共衛生署的資料也顯示，注射1劑輝瑞或AZ疫苗對Delta病毒的防護力較低，可能會影響到英國21日的解封期限。

艾蒂恩指出，Delta病毒讓許多地區的疫情再度爆發，且比先前任何時間點都還要嚴重，傳播力強的特性也讓監測變得更複雜，因此加快疫苗接種是目前的首要任務。她也感謝美國、加拿大和西班牙承諾捐贈的數百萬劑疫苗和資金，「我們希望其他疫苗存貨過量的國家、機構也能效仿，疫苗捐贈在短期內是勢在必行的。」

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